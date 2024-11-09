Оладки з гарбуза: рецепт смачного сніданку

Простий і корисний рецепт смачних оладок зі звичайного гарбуза. Вони точно сподобаються дітям.
Гарбуз натріть на тертці, додайте яйця, борошно, цукор, сіль і обсмажте на олії до золотистого кольору. Подайте зі сметаною, медом чи варенням.
Інгредієнти
- гарбуз очищений
- 500 г
- борошно пшеничне
- 40 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- сіль
- щіпка
- ванільний цукор
- олія
- 30 мл
- Гарбуз вимийте, очистіть, видаліть насіння і натріть на дрібній тертці. Викладіть в миску, додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль і борошно. Добре перемішайте.
- На розігріту сковороду з олією викладайте столовою ложкою тісто, формуючи круглі оладки. Обсмажте із двох боків до золотистого кольору.
Поради:
- Якщо тісто буде дуже рідким, додайте ще трохи борошна.
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