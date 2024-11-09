Оладки з гарбуза: рецепт смачного сніданку

Простий і корисний рецепт смачних оладок зі звичайного гарбуза. Вони точно сподобаються дітям.

Гарбуз натріть на тертці, додайте яйця, борошно, цукор, сіль і обсмажте на олії до золотистого кольору. Подайте зі сметаною, медом чи варенням.

Інгредієнти гарбуз очищений 500 г борошно пшеничне 40 г яйця курячі 1 шт. цукор 2 ст. л. сіль щіпка ванільний цукор олія 30 мл

Гарбуз вимийте, очистіть, видаліть насіння і натріть на дрібній тертці. Викладіть в миску, додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль і борошно. Добре перемішайте. На розігріту сковороду з олією викладайте столовою ложкою тісто, формуючи круглі оладки. Обсмажте із двох боків до золотистого кольору.

Поради:

Якщо тісто буде дуже рідким, додайте ще трохи борошна.

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