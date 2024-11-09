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Оладки з гарбуза: рецепт смачного сніданку

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
129 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
294
Час на прочитання
1 хв
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Оладки з гарбуза: рецепт смачного сніданку

Оладки з гарбуза / Фото: Credits

Простий і корисний рецепт смачних оладок зі звичайного гарбуза. Вони точно сподобаються дітям.

Гарбуз натріть на тертці, додайте яйця, борошно, цукор, сіль і обсмажте на олії до золотистого кольору. Подайте зі сметаною, медом чи варенням.

Інгредієнти

гарбуз очищений
500 г
борошно пшеничне
40 г
яйця курячі
1 шт.
цукор
2 ст. л.
сіль
щіпка
ванільний цукор
олія
30 мл
  1. Гарбуз вимийте, очистіть, видаліть насіння і натріть на дрібній тертці. Викладіть в миску, додайте яйце, цукор, ванільний цукор, сіль і борошно. Добре перемішайте.
  2. На розігріту сковороду з олією викладайте столовою ложкою тісто, формуючи круглі оладки. Обсмажте із двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Якщо тісто буде дуже рідким, додайте ще трохи борошна.

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