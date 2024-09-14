Оладки з грушею без цукру: рецепт корисного сніданку

Не знаєте, чим нагодувати свою родину вранці? Приготуйте ароматні та ніжні оладки з грушею – це чудова альтернатива традиційним яблучним оладкам.

Для цього потрібно лише кілька простих інгредієнтів: стигла груша, натуральний йогурт, яйце та борошно. Все з'єднайте та обсмажте на сковороді. Подайте з медом, будь-яким варенням чи сметаною.

Інгредієнти груша стигла 1 шт. борошно пшеничне 80 г йогурт натуральний 50 г яйце куряче 1 шт. сіль олія

Приготування:

Грушу помийте, зніміть із неї шкірку і натріть на велику тертку. У мисці збийте віничком яйце, сіль та йогурт. Додайте борошно, натерту грушу і перемішайте. У сковороді розігрійте трохи олії. Тісто столовою ложкою викладайте на сковороду та обсмажте оладки з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради:

Йогурт можна замінити на кефір.

Читайте також: