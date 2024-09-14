Оладки з грушею без цукру: рецепт корисного сніданку

Не знаєте, чим нагодувати свою родину вранці? Приготуйте ароматні та ніжні оладки з грушею – це чудова альтернатива традиційним яблучним оладкам.
Для цього потрібно лише кілька простих інгредієнтів: стигла груша, натуральний йогурт, яйце та борошно. Все з'єднайте та обсмажте на сковороді. Подайте з медом, будь-яким варенням чи сметаною.
Інгредієнти
- груша стигла
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 80 г
- йогурт натуральний
- 50 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- сіль
- олія
Приготування:
- Грушу помийте, зніміть із неї шкірку і натріть на велику тертку.
- У мисці збийте віничком яйце, сіль та йогурт. Додайте борошно, натерту грушу і перемішайте.
- У сковороді розігрійте трохи олії. Тісто столовою ложкою викладайте на сковороду та обсмажте оладки з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.
Поради:
- Йогурт можна замінити на кефір.
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