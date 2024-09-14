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Оладки з грушею без цукру: рецепт корисного сніданку

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
218 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
360
Час на прочитання
1 хв
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Оладки з грушею без цукру: рецепт корисного сніданку

Оладки з грушею без цукру / Фото: Credits

Не знаєте, чим нагодувати свою родину вранці? Приготуйте ароматні та ніжні оладки з грушею – це чудова альтернатива традиційним яблучним оладкам.

Для цього потрібно лише кілька простих інгредієнтів: стигла груша, натуральний йогурт, яйце та борошно. Все з'єднайте та обсмажте на сковороді. Подайте з медом, будь-яким варенням чи сметаною.

Інгредієнти

груша стигла
1 шт.
борошно пшеничне
80 г
йогурт натуральний
50 г
яйце куряче
1 шт.
сіль
олія

Приготування:

  1. Грушу помийте, зніміть із неї шкірку і натріть на велику тертку.
  2. У мисці збийте віничком яйце, сіль та йогурт. Додайте борошно, натерту грушу і перемішайте.
  3. У сковороді розігрійте трохи олії. Тісто столовою ложкою викладайте на сковороду та обсмажте оладки з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради:

  • Йогурт можна замінити на кефір.

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