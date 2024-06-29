Оладки з кабачків із сиром та шинкою: рецепт швидкої та смачної страви

Пропонуємо приготувати швидку та смачну страву – оладки з кабачків.
Для більш насиченого смаку додайте в кабачки шинку, сир та часник. Подайте такі оладки зі сметаною, будь-яким соусом чи кетчупом.
Інгредієнти
- кабачки
- 400 г
- твердий сир
- 100 г
- шинка
- 100 г
- яйця
- 2 шт.
- сметана
- 1 ст. л.
- часник
- 3 зубчики
- борошно
- 4 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- рослинна олія
- Кабачки вимийте та натріть на великій тертці. Додайте|добавляйте| трохи солі і перемішайте. Дайте настоятися 10-15 хвилин, потім відіжміть воду з кабачків через сито.
- Шинку наріжте кубиками.
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- До кабачків додайте шинку, твердий сир, яйця, сметану, часник, борошно, перець та сіль. Перемішайте. У сковороді розігрійте трохи олії і обсмажте оладки з двох сторін до золотистого кольору.
Поради:
- Подайте оладки зі сметаною чи соусом.
Читайте також: