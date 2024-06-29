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Оладки з кабачків із сиром та шинкою: рецепт швидкої та смачної страви

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
153 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
23
Час на прочитання
1 хв
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Оладки з кабачків із сиром та шинкою: рецепт швидкої та смачної страви

Оладки з кабачків із сиром та шинкою / Фото: Credits

Пропонуємо приготувати швидку та смачну страву – оладки з кабачків.

Для більш насиченого смаку додайте в кабачки шинку, сир та часник. Подайте такі оладки зі сметаною, будь-яким соусом чи кетчупом.

Інгредієнти

кабачки
400 г
твердий сир
100 г
шинка
100 г
яйця
2 шт.
сметана
1 ст. л.
часник
3 зубчики
борошно
4 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
рослинна олія
  1. Кабачки вимийте та натріть на великій тертці. Додайте|добавляйте| трохи солі і перемішайте. Дайте настоятися 10-15 хвилин, потім відіжміть воду з кабачків через сито.
  2. Шинку наріжте кубиками.
  3. Твердий сир натріть на велику тертку.
  4. Часник очистіть та видавіть через прес.
  5. До кабачків додайте шинку, твердий сир, яйця, сметану, часник, борошно, перець та сіль. Перемішайте. У сковороді розігрійте трохи олії і обсмажте оладки з двох сторін до золотистого кольору.

Поради:

  • Подайте оладки зі сметаною чи соусом.

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