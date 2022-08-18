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Оладки з кабачків та кукурудзи із зеленою цибулею: вишуканий рецепт

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Оладки з кабачків та кукурудзи із зеленою цибулею: вишуканий рецепт

Фото: Credits

Спробуйте приготувати кабачкові оладки з кукурудзою та мигдальним борошном. Вийде дуже незвичайно і смачно.

Ще один рецепт кабачкових оладок – головної страви кожного літа. Якщо ви любите експерименти, спробуйте приготувати оладки за рецептом.

Складники

  • кабачки — 2 шт.
  • качани свіжої кукурудзи — 2 шт.
  • яйця — 4 шт.
  • мигдальне борошно — половина склянки
  • пір'я зеленої цибулі — 8-10 шт.
  • сіль – 1 ч. л.
  • свіжомелений чорний перець — 1 ч. л.
  • олія для смаження

Приготування

Натріть кабачки на тертці середнього розміру. Відітисніть зайву воду. Зріжте кукурудзу з качанів. Змішайте кабачки, кукурудзу, яйця, мигдальне борошно, зелену цибулю, сіль та перець і ретельно все перемішайте.

Нагрійте глибоку сковороду з товстим дном на середньому вогні, налийте олію і нагрівайте, поки вона не почне миготіти, потім викладайте вашу кабачково-кукурудзяну масу столовою ложкою.

Коли перевертатимете оладки, акуратно натисніть на них лопаткою, щоб розплющити. Обсмажувати з одного боку приблизно 2-4 хвилини, так само з іншого. Зніміть з вогню і перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.

Подавайте одразу зі сметаною.

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