Оладки з кабачків та кукурудзи із зеленою цибулею: вишуканий рецепт

Спробуйте приготувати кабачкові оладки з кукурудзою та мигдальним борошном. Вийде дуже незвичайно і смачно.
Ще один рецепт кабачкових оладок – головної страви кожного літа. Якщо ви любите експерименти, спробуйте приготувати оладки за рецептом.
Складники
- кабачки — 2 шт.
- качани свіжої кукурудзи — 2 шт.
- яйця — 4 шт.
- мигдальне борошно — половина склянки
- пір'я зеленої цибулі — 8-10 шт.
- сіль – 1 ч. л.
- свіжомелений чорний перець — 1 ч. л.
- олія для смаження
Приготування
Натріть кабачки на тертці середнього розміру. Відітисніть зайву воду. Зріжте кукурудзу з качанів. Змішайте кабачки, кукурудзу, яйця, мигдальне борошно, зелену цибулю, сіль та перець і ретельно все перемішайте.
Нагрійте глибоку сковороду з товстим дном на середньому вогні, налийте олію і нагрівайте, поки вона не почне миготіти, потім викладайте вашу кабачково-кукурудзяну масу столовою ложкою.
Коли перевертатимете оладки, акуратно натисніть на них лопаткою, щоб розплющити. Обсмажувати з одного боку приблизно 2-4 хвилини, так само з іншого. Зніміть з вогню і перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником.
Подавайте одразу зі сметаною.
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