Оладки з кабачків із курячою начинкою: рецепт смачної та корисної страви

Звичайні інгредієнти, простота у приготуванні та мінімум часу дозволяють приготувати чудовий обід чи вечерю.

Оладки з кабачків і курячого філе – ніжна страва. Доповненням до них стануть улюблений соус, сметана, зелень чи овочі.

Складники

кабачки (середні) – 2 шт.;

куряче філе – 300 гр;

яйця – 2 шт.;

сметана – 1 ч. л;

борошно – 3-3,5 ст. л;

перець чорний мелений;

часник сухий;

кріп свіжий;

сіль;

рослинна олія – для смаження.

Приготування

Куряча начинка: філе обмийте, обсушіть. Наріжте дрібними кубиками. Посоліть, поперчіть, додайте сметану, часник і трохи кропу. Перемішайте.

Кабачкове тісто: кабачки натріть на великій тертці, злегка відтисніть. Додайте яйця, часник, перець, сіль і муку та все разом добре перемішайте.

На розпечену сковороду налийте трохи олії. Викладіть на неї столовою ложкою кабачкове тісто, потім на нього курячу начинку. Накрийте зверху кабачковим тістом. Закрийте кришкою, обсмажте на середньому вогні 5-6 хвилин. Переверніть на інший бік і також обсмажте під закритою кришкою до золотистого кольору.

Поради

Якщо кабачки молоді, очищати їх від шкірки та насіння не потрібно.

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