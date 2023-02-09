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Оладки з яблуками: класичний рецепт смачного сніданку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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405
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1 хв
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Оладки з яблуками: класичний рецепт смачного сніданку

Фото: Credits

Оладки на кефірі з яблуками – чудова ідея для швидкого та смачного сніданку всієї родини. Додане яблуко в тісто надасть неповторний смак та аромат.

Рецепт приготування оладок простий. Потрібно приготувати тісто та почистити яблука. Після того, як все готове до подавання на стіл, не забудьте поставити фруктовий джем, сметану або згущене молоко.

Складники

  • борошно – 250 г;
  • кефір – 250 мл;
  • яйце – 1 шт;
  • сода – 0,5 чайної ложки;
  • цукор – 70 г;
  • яблуко – 2 шт.;
  • сіль – щіпка;
  • олія – 1 ст. л. (в тісто);
  • олія (для смаження).

Приготування

Збийте яйце із сіллю та цукром. У кефір всипте соду, перемішайте, влийте олію і з'єднайте з яєчною сумішшю. Поступово додайте просіяне борошно і перемішайте.

Очистіть яблука від серцевини та шкірки, натріть на тертці і додайте в тісто. Все добре перемішайте. Залишіть на 30 хвилин. На розпечену сковороду налийте олію, смажте оладки на середньому вогні, під закритою кришкою, до золотистої скориночки.

Поради

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Оладки можна подавати зі сметаною, варенням, солодкими соусами чи медом.

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Дата публікації
Перегляди
405
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