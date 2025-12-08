ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
1 хв

Оладки з баклажанів: оригінальний рецепт для сніданку

Оладки можна приготувати не тільки з кабачків, а й із баклажанів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
175 ккал
Оладки з баклажанів

Оладки з баклажанів / © Credits

Здивуйте свою сім’ю цією незвичайною стравою. Додайте до оладок улюблений соус або сметану — і ситний сніданок готовий.

  1. Баклажан, цибулю і часник очистьте. Баклажан натріть на середню тертку, цибулю натріть на дрібну, часник видавіть через прес.

  2. Яйця збийте віничком.

  3. Викладіть у миску баклажани, цибулю, часник, додайте яйця, борошно, сіль і перемішайте. Тісто має вийти, як густа сметана.

  4. Розігрійте пательню, змастіть її олією, обсмажте оладки на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Викладіть оладки на паперову серветку, щоб увібралися надлишки олії.

Поради:

  • Якщо тісто вийде рідке, додайте трохи борошна.

Дата публікації
Кількість переглядів
4
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie