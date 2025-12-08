- Дата публікації
Рецепти
- Рецепти
Оладки з баклажанів: оригінальний рецепт для сніданку
Оладки можна приготувати не тільки з кабачків, а й із баклажанів.
Здивуйте свою сім’ю цією незвичайною стравою. Додайте до оладок улюблений соус або сметану — і ситний сніданок готовий.
Баклажан, цибулю і часник очистьте. Баклажан натріть на середню тертку, цибулю натріть на дрібну, часник видавіть через прес.
Яйця збийте віничком.
Викладіть у миску баклажани, цибулю, часник, додайте яйця, борошно, сіль і перемішайте. Тісто має вийти, як густа сметана.
Розігрійте пательню, змастіть її олією, обсмажте оладки на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Викладіть оладки на паперову серветку, щоб увібралися надлишки олії.
Поради:
Якщо тісто вийде рідке, додайте трохи борошна.