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Оладки з чорною смородиною: рецепт корисного літнього сніданку
Приготуйте смачні оладки на кефірі з додаванням чорної смородини.
Готуються дуже швидко, виходять пишними і не опадають після охолодження.
Інгредієнти
- кефір
- 200 мл
- пшеничне борошно
- 220 г
- куряче яйце
- 1 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- рослинна олія
- 1 ст. л. (у тісто) + для смаження
- харчова сода
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- чорна смородина
- 70–100 г
Смородину промийте та висушіть паперовим рушником.
У мисці змішайте кефір, соду, цукор і перемішайте.
Додайте яйце, рослинну олію, сіль, просіяне борошно та перемішайте до однорідної консистенції; тісто має вийти досить густим.
Викладіть смородину й обережно ще раз перемішайте, щоб не розчавити ягоди.
У сковороді на середньому вогні розігрійте рослинну олію, викладайте тісто ложкою, формуючи круглі оладки.
Обсмажте з обох боків під закритою кришкою до золотистого кольору.
Викладайте оладки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб ввібралося зайве масло.
Поради:
Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Кефір можна використовувати будь-якої жирності.