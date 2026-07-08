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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Оладки з чорною смородиною: рецепт корисного літнього сніданку

Приготуйте смачні оладки на кефірі з додаванням чорної смородини.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
235 ккал
Коментарі
Оладки з чорною смородиною

Оладки з чорною смородиною / © Credits

Готуються дуже швидко, виходять пишними і не опадають після охолодження.

Інгредієнти

кефір
200 мл
пшеничне борошно
220 г
куряче яйце
1 шт.
цукор
2 ст. л.
рослинна олія
1 ст. л. (у тісто) + для смаження
харчова сода
1 ч. л.
сіль
щіпка
чорна смородина
70–100 г

  1. Смородину промийте та висушіть паперовим рушником.

  2. У мисці змішайте кефір, соду, цукор і перемішайте.

  3. Додайте яйце, рослинну олію, сіль, просіяне борошно та перемішайте до однорідної консистенції; тісто має вийти досить густим.

  4. Викладіть смородину й обережно ще раз перемішайте, щоб не розчавити ягоди.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте рослинну олію, викладайте тісто ложкою, формуючи круглі оладки.

  6. Обсмажте з обох боків під закритою кришкою до золотистого кольору.

  7. Викладайте оладки на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб ввібралося зайве масло.

Поради:

  • Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Кефір можна використовувати будь-якої жирності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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