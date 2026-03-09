- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
Оладки з фаршем на кефірі: простий і смачний рецепт обіду
Простий, смачний рецепт обіду або вечері з доступних інгредієнтів на всю сім’ю за лічені хвилини, а якщо ще й додати кефір до фаршу, то оладки вийдуть більш соковитими та ніжними.
Подайте зі сметаною, соусом, з овочами або будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- фарш свинячий
- 400 г
- яйця курячі
- 1 шт.
- кефір
- 200 мл
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- борошно пшеничне
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- кріп свіжий
- олія
Цибулю, часник очистьте і натріть на дрібну тертку.
Відокремте жовток від білка.
Кріп помийте і дрібно наріжте.
У миску викладіть фарш, влийте кефір, додайте цибулю з часником, жовток, кріп, перець чорний мелений, посоліть і добре перемішайте.
Білок збийте віночком у пишну масу, викладіть до м’ясної маси і ще раз акуратно перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте м’ясні оладки з обох боків за зачиненої кришки до золотистої скоринки.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.