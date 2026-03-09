ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

Оладки з фаршем на кефірі: простий і смачний рецепт обіду

Простий, смачний рецепт обіду або вечері з доступних інгредієнтів на всю сім’ю за лічені хвилини, а якщо ще й додати кефір до фаршу, то оладки вийдуть більш соковитими та ніжними.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
226 ккал
Оладки з фаршем на кефірі

Оладки з фаршем на кефірі / © Credits

Подайте зі сметаною, соусом, з овочами або будь-яким гарніром.

Інгредієнти

фарш свинячий
400 г
яйця курячі
1 шт.
кефір
200 мл
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
2 зубчики
борошно пшеничне
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
кріп свіжий
олія

  1. Цибулю, часник очистьте і натріть на дрібну тертку.

  2. Відокремте жовток від білка.

  3. Кріп помийте і дрібно наріжте.

  4. У миску викладіть фарш, влийте кефір, додайте цибулю з часником, жовток, кріп, перець чорний мелений, посоліть і добре перемішайте.

  5. Білок збийте віночком у пишну масу, викладіть до м’ясної маси і ще раз акуратно перемішайте.

  6. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте м’ясні оладки з обох боків за зачиненої кришки до золотистої скоринки.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

Дата публікації
Кількість переглядів
350
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie