- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
Оладки з гарбуза та яблук: рецепт смачного сніданку
Незважаючи на простоту приготування, такі оладки виходять дуже смачними і навіть ті, хто не любить гарбуз, їдять їх із задоволенням.
Рецепт дуже швидкий, оскільки готуються вони із сирого гарбуза. Подайте оладки зі сметаною, варенням або медом.
Інгредієнти:
Приготування:
Гарбуз очистьте від шкірки.
Яблука очистьте від шкірки та насіння.
Гарбуз і яблука натріть на дрібну тертку.
У яйця додайте цукор, ванільний цукор, сіль і збийте вінчиком.
Влийте теплий кефір, викладіть гарбуз із яблуками, перемішайте і всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем, щоразу добре перемішуючи.
У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію.
Викладайте масу ложкою на пательню і обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Готові оладки посипте цукровою пудрою.
Тісто занадто густе не робіть.