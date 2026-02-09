ТСН у соціальних мережах

Рецепти
57
1 хв

Оладки з гарбуза та яблук: рецепт смачного сніданку

Незважаючи на простоту приготування, такі оладки виходять дуже смачними і навіть ті, хто не любить гарбуз, їдять їх із задоволенням.

Катерина Труш
50 хвилин
185 ккал
Оладки з гарбуза та яблук

Оладки з гарбуза та яблук / © Credits

Рецепт дуже швидкий, оскільки готуються вони із сирого гарбуза. Подайте оладки зі сметаною, варенням або медом.

Інгредієнти:

Приготування:

  1. Гарбуз очистьте від шкірки.

  2. Яблука очистьте від шкірки та насіння.

  3. Гарбуз і яблука натріть на дрібну тертку.

  4. У яйця додайте цукор, ванільний цукор, сіль і збийте вінчиком.

  5. Влийте теплий кефір, викладіть гарбуз із яблуками, перемішайте і всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем, щоразу добре перемішуючи.

  6. У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію.

  7. Викладайте масу ложкою на пательню і обсмажуйте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Готові оладки посипте цукровою пудрою.

  • Тісто занадто густе не робіть.

57
