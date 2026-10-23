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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Оладки з гарбузом на кефірі: рецепт осіннього сніданку

Щоб приготувати яскраві, ароматні оладки, додайте до тіста гарбуз. Золотистий колір оладок чудово підніме вам настрій.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
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Оладки з гарбузом на кефірі

Оладки з гарбузом на кефірі / © Credits

Готуються дуже просто й швидко, кефір робить тісто ніжним, і оладки буквально тануть у роті. Подавайте зі сметаною, медом або улюбленим варенням.

Інгредієнти

гарбуз (очищений)
200 г
пшеничне борошно
180–200 г
курячі яйця
1 шт.
кефір
200 г
цукор
1–2 ст. л.
харчова сода
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
олія

  1. Натріть гарбуз на дрібній тертці, злегка відіжміть зайвий сік.

  2. У мисці змішайте кефір, яйце, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і добре перемішайте вінчиком.

  3. Всипте просіяне борошно з харчовою содою, додайте гарбуз і ще раз добре перемішайте.

  4. Залиште тісто на 10–15 хвилин, більше його не перемішуйте.

  5. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть столовою ложкою тісто на сковороду, формуючи оладки, і смажте під закритою кришкою з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Усі продукти мають бути кімнатної температури.

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