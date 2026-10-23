Оладки з гарбузом на кефірі: рецепт осіннього сніданку

Оладки з гарбузом на кефірі / © Credits

Готуються дуже просто й швидко, кефір робить тісто ніжним, і оладки буквально тануть у роті. Подавайте зі сметаною, медом або улюбленим варенням.

Натріть гарбуз на дрібній тертці, злегка відіжміть зайвий сік.

У мисці змішайте кефір, яйце, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і добре перемішайте вінчиком.

Всипте просіяне борошно з харчовою содою, додайте гарбуз і ще раз добре перемішайте.

Залиште тісто на 10–15 хвилин, більше його не перемішуйте.