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Оладки з гарбузом на кефірі: рецепт осіннього сніданку
Щоб приготувати яскраві, ароматні оладки, додайте до тіста гарбуз. Золотистий колір оладок чудово підніме вам настрій.
Готуються дуже просто й швидко, кефір робить тісто ніжним, і оладки буквально тануть у роті. Подавайте зі сметаною, медом або улюбленим варенням.
Інгредієнти
- гарбуз (очищений)
- 200 г
- пшеничне борошно
- 180–200 г
- курячі яйця
- 1 шт.
- кефір
- 200 г
- цукор
- 1–2 ст. л.
- харчова сода
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- олія
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Натріть гарбуз на дрібній тертці, злегка відіжміть зайвий сік.
У мисці змішайте кефір, яйце, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і добре перемішайте вінчиком.
Всипте просіяне борошно з харчовою содою, додайте гарбуз і ще раз добре перемішайте.
Залиште тісто на 10–15 хвилин, більше його не перемішуйте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть столовою ложкою тісто на сковороду, формуючи оладки, і смажте під закритою кришкою з обох боків до золотистого кольору.
Поради:
Усі продукти мають бути кімнатної температури.