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Оладки з грушею на кефірі: оригінальний варіант осіннього сніданку
Ніжні, пишні, ароматні оладки з грушею — це альтернатива звичайним, класичним оладкам.
Ідеальна страва для сімейного сніданку, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Подавайте зі сметаною або медом.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 200 г
- кефір 2,5 %
- 250 г
- курячі яйця
- 1 шт.
- груші
- 2 шт. (великі)
- цукор
- 2 ст. л.
- харчова сода
- 0? 5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- олія
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Груші очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте дрібними кубиками.
Теплий кефір налийте в миску, всипте соду, перемішайте і залиште на 3–5 хвилин.
Яйце, цукор і сіль збийте вінчиком, додайте до кефіру, перемішайте, всипте просіяне борошно, груші та добре перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, тісто викладайте столовою ложкою на сковороду і смажте з обох боків до золотистого кольору.
Поради:
Не перемішуйте тісто під час смаження, просто обережно забирайте його ложкою з краю.