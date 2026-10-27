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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Оладки з грушею на кефірі: оригінальний варіант осіннього сніданку

Ніжні, пишні, ароматні оладки з грушею — це альтернатива звичайним, класичним оладкам.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
235 ккал
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Оладки з грушею на кефірі

Оладки з грушею на кефірі / © Credits

Ідеальна страва для сімейного сніданку, яка сподобається як дорослим, так і дітям. Подавайте зі сметаною або медом.

Інгредієнти

пшеничне борошно
200 г
кефір 2,5 %
250 г
курячі яйця
1 шт.
груші
2 шт. (великі)
цукор
2 ст. л.
харчова сода
0? 5 ч. л.
сіль
щіпка
олія

  1. Груші очистьте від шкірки, видаліть серцевину та наріжте дрібними кубиками.

  2. Теплий кефір налийте в миску, всипте соду, перемішайте і залиште на 3–5 хвилин.

  3. Яйце, цукор і сіль збийте вінчиком, додайте до кефіру, перемішайте, всипте просіяне борошно, груші та добре перемішайте.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, тісто викладайте столовою ложкою на сковороду і смажте з обох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Не перемішуйте тісто під час смаження, просто обережно забирайте його ложкою з краю.

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