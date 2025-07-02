Оладки з яблуками: рецепт ідеального десерту до чаю

Оладки з яблуками / © Credits

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Кухар Роман Ємець поділився ідеальним рецептом з нотками кориці, родзинками та соковитими яблуками — все для того, щоб кожен шматочок був ніжним і запашним.

Інгредієнти яблуко 1 шт. кориця ½ ч. л. ізюм 100 г сік лимона 1 ст. л. кефір 400 мл яйця 2 шт. пшеничне борошно 300 г цукор 2 ст. л. ванільний цукор 1 ч. л. сода ½ ч. л. сіль олія

Приготування

Яблуко очистьте від шкірки та серцевини, наріжте невеликими кубиками. Додайте до яблук сік лимона — він збереже колір і додасть приємної кислинки. Додайте корицю і родзинки, які вже настоялися у теплій воді. Добре перемішайте. У великій мисці змішайте кефір, яйця, сіль, обидва види цукру. Збийте віничком до утворення однорідної маси. Додайте борошно та соду, перемішайте до однорідного, досить густого тіста. Вмішайте яблучну начинку. Залиште тісто на 10 хв, щоб воно трохи «піднялося» завдяки реакції соди з кефіром. Після настоювання тісто більше не перемішуйте. Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю соняшникової олії на середньому вогні. Викладайте тісто ложкою, формуйте акуратні оладки. Накрийте сковорідку кришкою, смажте по 1–2 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Накривання кришкою забезпечує рівномірне пропікання всередині.

Подавання

Подавайте теплими зі сметаною, улюбленим джемом, медом, шоколадною пастою чи кленовим сиропом.

Для ще більшого ефекту притрусіть цукровою пудрою та подавайте з чашкою запашного чаю.

Поради

Сода в цьому рецепті чудово активується кислим середовищем кефіру — розпушувач не потрібен.

Якщо ви не їсте родзинки, їх можна замінити на журавлину, подрібнені фініки чи взагалі не додавати.

Для яскравішого аромату можна додати терту цедру лимона чи апельсина.

Спробуйте приготувати ці оладки разом із дітьми — це не тільки смачний десерт, а й затишна кулінарна традиція.

Смачного!

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