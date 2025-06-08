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Оладки з манки на кефірі: рецепт смачного сніданку
Якщо ви хочете приготувати повітряні й ніжні оладки, але без муки, тоді цей рецепт — саме те, що вам потрібно.
Готуються вони легко та просто і залишаються м’якими та пухкими навіть наступного дня. Подавайте зі сметаною, медом, варенням або згущеним молоком.
Інгредієнти:
кефір 2,5% — 250 мл
яйця курячі — 2 шт
крупа манна — 2 скл. (200 мл)
цукор — 2–3 ст. л.
сода харчова — 0,5 ч. л.
сіль — 1/3 ч. л.
олія
Приготування:
Яйця, цукор, сіль збийте віничком, додайте кефір, перемішайте, поступово всипте манку і ще раз добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин для набухання, потім висипте соду, перемішайте.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладайте тісто ложкою, формуючи оладки, і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.
Поради:
Використовуйте інгредієнти кімнатної температури.