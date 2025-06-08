Оладки з манки на кефірі: рецепт смачного сніданку

Оладки з манки на кефірі / © Credits

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Готуються вони легко та просто і залишаються м’якими та пухкими навіть наступного дня. Подавайте зі сметаною, медом, варенням або згущеним молоком.

Інгредієнти:

кефір 2,5% — 250 мл

яйця курячі — 2 шт

крупа манна — 2 скл. (200 мл)

цукор — 2–3 ст. л.

сода харчова — 0,5 ч. л.

сіль — 1/3 ч. л.

олія

Приготування:

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Яйця, цукор, сіль збийте віничком, додайте кефір, перемішайте, поступово всипте манку і ще раз добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин для набухання, потім висипте соду, перемішайте.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладайте тісто ложкою, формуючи оладки, і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

Використовуйте інгредієнти кімнатної температури.