ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Оладки з манки на кефірі: рецепт смачного сніданку

Якщо ви хочете приготувати повітряні й ніжні оладки, але без муки, тоді цей рецепт — саме те, що вам потрібно.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
193 ккал
Оладки з манки на кефір

Оладки з манки на кефірі / © Credits

Готуються вони легко та просто і залишаються м’якими та пухкими навіть наступного дня. Подавайте зі сметаною, медом, варенням або згущеним молоком.

Інгредієнти:

  • кефір 2,5% — 250 мл

  • яйця курячі — 2 шт

  • крупа манна — 2 скл. (200 мл)

  • цукор — 2–3 ст. л.

  • сода харчова — 0,5 ч. л.

  • сіль — 1/3 ч. л.

  • олія

Приготування:

Яйця, цукор, сіль збийте віничком, додайте кефір, перемішайте, поступово всипте манку і ще раз добре перемішайте. Накрийте харчовою плівкою та залиште на 30 хвилин для набухання, потім висипте соду, перемішайте.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладайте тісто ложкою, формуючи оладки, і обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Поради:

  • Використовуйте інгредієнти кімнатної температури.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie