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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Оладки з рисом та капустою: рецепт здорового сніданку

Оладки з рисом та капустою — це бюджетна ситна страва з доступних продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
149 ккал
Оладки з рисом та капустою

Оладки з рисом та капустою / © Credits

Подавайте їх зі сметаною, майонезом або будь-яким соусом.

Інгредієнти

капуста
300 г
рис
100 г
вода
200 г
яйця курячі
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
борошно пшеничне
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
олія

  1. Рис промийте, залийте водою, доведіть до кипіння, варіть на повільному вогні 12-15 хвилин. Остудіть.

  2. Капусту наріжте соломкою, посоліть і трохи перетріть руками.

  3. Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.

  4. У миску викладіть рис, капусту, цибулю, яйця, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Додайте борошно і ще раз перемішайте.

  5. У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію та обсмажте оладки з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Рис можна використовувати або круглий, або довгозернистий.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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