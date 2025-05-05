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Оладки з рисом та капустою: рецепт здорового сніданку
Оладки з рисом та капустою — це бюджетна ситна страва з доступних продуктів.
Подавайте їх зі сметаною, майонезом або будь-яким соусом.
Інгредієнти
- капуста
- 300 г
- рис
- 100 г
- вода
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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- олія
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Рис промийте, залийте водою, доведіть до кипіння, варіть на повільному вогні 12-15 хвилин. Остудіть.
Капусту наріжте соломкою, посоліть і трохи перетріть руками.
Цибулю очистьте і наріжте на дрібні кубики.
У миску викладіть рис, капусту, цибулю, яйця, чорний мелений перець, сіль і перемішайте. Додайте борошно і ще раз перемішайте.
У сковороді, на середньому вогні, розігрійте олію та обсмажте оладки з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Рис можна використовувати або круглий, або довгозернистий.
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