Оладки з цвітної капусти / instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

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Якщо ви шукаєте спосіб смачно приготувати цвітну капусту, зверніть увагу на рецепт від фудблогерки Eugenie Derousseau. Вона пропонує перетворити звичайний овоч на ніжні оладки з моцарелою та ароматною зеленню. Страва чудово смакує і теплою, і охолодженою, а особливого шарму їй додає легкий соус на основі кисломолочного сиру чи густого натурального йогурту.

Оладки з цвітної капусти / instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

Інгредієнти

цвітна капуста — 1 середня головка

яйця — 3 шт.

борошно чи кукурудзяний крохмаль — 90 г

терта моцарела — 1 жменя

розпушувач — 1 ч. л.

свіжа петрушка або зелена цибуля

сіль

чорний перець

олія

Для соусу

густий натуральний йогурт або м’який кисломолочний сир — 3 ст. л.

сіль

перець

лимонний сік

оливкова олія

зелена цибуля

Оладки з цвітної капусти / instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

Приготування

Розберіть цвітну капусту на суцвіття та відваріть у воді чи приготуйте на парі приблизно 20 хв, доки вона не стане м’якою. Злийте воду та дайте овочу охолонути. Перекладіть капусту до миски та розімніть виделкою до стану пюре. Додайте яйця, сіль, перець, борошно або крохмаль і розпушувач. Всипте терту моцарелу та дрібно нарізану зелень. Добре перемішайте до однорідності. Розігрійте сковороду на невеликому вогні, за потреби злегка змастіть олією. Викладайте капустяну масу ложкою та формуйте невеликі оладки. Смажте по кілька хвилин із кожного боку до апетитної золотистої скоринки. Для соусу змішайте йогурт або м’який кисломолочний сир із сіллю, перцем, лимонним соком, оливковою олією і подрібненою зеленою цибулею.

Ці оладки — чудовий спосіб додати більше овочів до щоденного меню без нудних компромісів. Подавайте їх із прохолодним соусом на сніданок, як легкий обід або апетитну закуску. А якщо любите виразніший сирний смак, не шкодуйте ароматної зелені та моцарели.

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