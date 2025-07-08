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Оладки з вишнею на кефірі: рецепт смачного сніданку
У сезон свіжих вишень приготуйте пишні соковиті оладки на кефірі з цілими вишнями.
Подавайте гарячим зі сметаною чи медом.
Інгредієнти
- вишня свіжа
- 200 г
- кефір
- 100 мл
- яйце куряче
- 1 шт.
- борошно пшеничне
- 100 г
- цукор
- 2 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- олія
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Вишню помийте, видаліть кісточки і просушіть паперовим рушником.
У мисці з'єднайте яйця, кефір, цукор, розпушувач, сіль і збийте віничком.
Влийте одну столову ложку олії, всипте просіяне борошно, і ще раз збийте віничком до однорідної маси.
Викладіть вишні та акуратно перемішайте.
Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте оладки на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.
Поради:
Використовуйте інгредієнти кімнатної температури.
Тісто має бути як на звичайні оладки.