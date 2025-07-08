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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
1 хв

Оладки з вишнею на кефірі: рецепт смачного сніданку

У сезон свіжих вишень приготуйте пишні соковиті оладки на кефірі з цілими вишнями.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
294 ккал
Оладки з вишнею на кефірі

Оладки з вишнею на кефірі / © Credits

Подавайте гарячим зі сметаною чи медом.

Інгредієнти

вишня свіжа
200 г
кефір
100 мл
яйце куряче
1 шт.
борошно пшеничне
100 г
цукор
2 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
олія

Вишню помийте, видаліть кісточки і просушіть паперовим рушником.

У мисці з'єднайте яйця, кефір, цукор, розпушувач, сіль і збийте віничком.

Влийте одну столову ложку олії, всипте просіяне борошно, і ще раз збийте віничком до однорідної маси.

Викладіть вишні та акуратно перемішайте.

Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажте оладки на середньому вогні, з двох боків до золотистого кольору.

Поради:

  • Використовуйте інгредієнти кімнатної температури.

  • Тісто має бути як на звичайні оладки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
147
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