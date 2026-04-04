Олександрійська паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Серед десятків великодніх рецептів саме Олександрійська паска займає особливе місце. Її секрет — у довгій ферментації тіста, великій кількості яєць і масла та делікатному балансі солодкості. Вона не суха, не крихка, а навпаки, залишається свіжою довше, ніж класичні варіанти, та з кожним днем стає ще смачнішою.

Рецепт, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом, — ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати максимально ніжну, вологу та ароматну паску, яка стане центром святкового столу.

Олександрійська паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти

Опара

молоко 250 мл

цукор 250 г

яйця 2 шт.

жовтки 2 шт.

пресовані дріжджі 35 г

вершкове масло 125 г

Тісто

ром 1 ч. л

сіль 0,2 ч. л

ванільний цукор 1 пакетик

цедра одного апельсина

сухофрукти 100 г

борошно 650 г

Олександрійська паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Опара

Дріжджі розчиняємо у теплому молоці до однорідності. Паралельно збиваємо яйця з цукром до пишної світлої маси, саме тут закладається повітряність майбутньої паски. Додаємо м’яке вершкове масло, знову перемішуємо та з’єднуємо обидві маси. Накриваємо плівкою та залишаємо на 8–12 годин. Тривале настоювання — ключ до глибокого смаку та правильної текстури.

Тісто

До готової опари додаємо ванільний цукор, сіль, ром і половину борошна. Перемішуємо, потім поступово вводимо решту борошна, сухофрукти та апельсинову цедру. Тісто має бути м’яким, еластичним і не надто щільним.

Перший підйом

Залишаємо тісто у теплому місці на 1–1,5 години, поки воно не збільшиться вдвічі.

Формування

Ділимо тісто на частини, формуємо кульки та викладаємо у форми. Заповнюємо їх лише на 1/3 об’єму. Залишаємо ще на 1–1,5 години для остаточного підйому.

Випікання

Випікаємо за температури 160–180°C приблизно 40–50 хв, залежно від розміру форм. Орієнтир готовності — суха шпажка і рум’яна, апетитна скоринка.

Олександрійська паска — це про час, вкладений у смак. Вона не для поспіху, а для тих моментів, коли хочеться зробити щось по-справжньому особливе. Під її рум’яною скоринкою ховається ніжний, ароматний м’якуш, який збирає за столом близьких і створює відчуття справжнього свята.