- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 3539
- Час на прочитання
- 2 хв
Олександрійська паска — рецепт ароматної святкової випічки, яка довго залишається свіжою
Олександрійська паска солодка, ароматна, з ніжним м’якушем і золотистою скоринкою. Вона вимагає часу на приготування, але результат справді того вартий.
Серед десятків великодніх рецептів саме Олександрійська паска займає особливе місце. Її секрет — у довгій ферментації тіста, великій кількості яєць і масла та делікатному балансі солодкості. Вона не суха, не крихка, а навпаки, залишається свіжою довше, ніж класичні варіанти, та з кожним днем стає ще смачнішою.
Рецепт, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом, — ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати максимально ніжну, вологу та ароматну паску, яка стане центром святкового столу.
Інгредієнти
Опара
молоко 250 мл
цукор 250 г
яйця 2 шт.
жовтки 2 шт.
пресовані дріжджі 35 г
вершкове масло 125 г
Тісто
ром 1 ч. л
сіль 0,2 ч. л
ванільний цукор 1 пакетик
цедра одного апельсина
сухофрукти 100 г
борошно 650 г
Приготування
Опара
Дріжджі розчиняємо у теплому молоці до однорідності.
Паралельно збиваємо яйця з цукром до пишної світлої маси, саме тут закладається повітряність майбутньої паски.
Додаємо м’яке вершкове масло, знову перемішуємо та з’єднуємо обидві маси.
Накриваємо плівкою та залишаємо на 8–12 годин. Тривале настоювання — ключ до глибокого смаку та правильної текстури.
Тісто
До готової опари додаємо ванільний цукор, сіль, ром і половину борошна.
Перемішуємо, потім поступово вводимо решту борошна, сухофрукти та апельсинову цедру. Тісто має бути м’яким, еластичним і не надто щільним.
Перший підйом
Залишаємо тісто у теплому місці на 1–1,5 години, поки воно не збільшиться вдвічі.
Формування
Ділимо тісто на частини, формуємо кульки та викладаємо у форми. Заповнюємо їх лише на 1/3 об’єму.
Залишаємо ще на 1–1,5 години для остаточного підйому.
Випікання
Випікаємо за температури 160–180°C приблизно 40–50 хв, залежно від розміру форм.
Орієнтир готовності — суха шпажка і рум’яна, апетитна скоринка.
Олександрійська паска — це про час, вкладений у смак. Вона не для поспіху, а для тих моментів, коли хочеться зробити щось по-справжньому особливе. Під її рум’яною скоринкою ховається ніжний, ароматний м’якуш, який збирає за столом близьких і створює відчуття справжнього свята.