ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
3539
Час на прочитання
2 хв

Олександрійська паска — рецепт ароматної святкової випічки, яка довго залишається свіжою

Олександрійська паска солодка, ароматна, з ніжним м’якушем і золотистою скоринкою. Вона вимагає часу на приготування, але результат справді того вартий.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Олександрійська паска tiktok.com/@bude_smachno_razom

Серед десятків великодніх рецептів саме Олександрійська паска займає особливе місце. Її секрет — у довгій ферментації тіста, великій кількості яєць і масла та делікатному балансі солодкості. Вона не суха, не крихка, а навпаки, залишається свіжою довше, ніж класичні варіанти, та з кожним днем стає ще смачнішою.

Рецепт, про який розповіли на сторінці Буде смачно разом, — ідеальний варіант для тих, хто хоче отримати максимально ніжну, вологу та ароматну паску, яка стане центром святкового столу.

Інгредієнти

Опара

  • молоко 250 мл

  • цукор 250 г

  • яйця 2 шт.

  • жовтки 2 шт.

  • пресовані дріжджі 35 г

  • вершкове масло 125 г

Тісто

  • ром 1 ч. л

  • сіль 0,2 ч. л

  • ванільний цукор 1 пакетик

  • цедра одного апельсина

  • сухофрукти 100 г

  • борошно 650 г

Приготування

Опара

  1. Дріжджі розчиняємо у теплому молоці до однорідності.

  2. Паралельно збиваємо яйця з цукром до пишної світлої маси, саме тут закладається повітряність майбутньої паски.

  3. Додаємо м’яке вершкове масло, знову перемішуємо та з’єднуємо обидві маси.

  4. Накриваємо плівкою та залишаємо на 8–12 годин. Тривале настоювання — ключ до глибокого смаку та правильної текстури.

Тісто

  1. До готової опари додаємо ванільний цукор, сіль, ром і половину борошна.

  2. Перемішуємо, потім поступово вводимо решту борошна, сухофрукти та апельсинову цедру. Тісто має бути м’яким, еластичним і не надто щільним.

Перший підйом

  1. Залишаємо тісто у теплому місці на 1–1,5 години, поки воно не збільшиться вдвічі.

Формування

  1. Ділимо тісто на частини, формуємо кульки та викладаємо у форми. Заповнюємо їх лише на 1/3 об’єму.

  2. Залишаємо ще на 1–1,5 години для остаточного підйому.

Випікання

  1. Випікаємо за температури 160–180°C приблизно 40–50 хв, залежно від розміру форм.

  2. Орієнтир готовності — суха шпажка і рум’яна, апетитна скоринка.

Олександрійська паска — це про час, вкладений у смак. Вона не для поспіху, а для тих моментів, коли хочеться зробити щось по-справжньому особливе. Під її рум’яною скоринкою ховається ніжний, ароматний м’якуш, який збирає за столом близьких і створює відчуття справжнього свята.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie