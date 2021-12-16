Олів'є з куркою і запеченими овочами

Такий салат виходить кориснішим, а завдяки запеченим овочам - його смак набагато цікавіший.

Головний зимовий салат - це, звичайно ж, олів'є. Ми його щорічно готуємо на Новий рік або просто як частування для гостей. Простіше кажучи, без цієї страви не минає жодне свято.

У кожного приготування олів'є відрізняється, адже хтось не кладе морквину, хтось додає яблуко, а деякі замість горошку - кукурудзу. Ми ж пропонуємо вам приготувати цей салат зовсім по-іншому - використавши запечені овочі та куряче філе. Повірте, буде дуже смачно!

Інгредієнти:

Куряче філе - 1 шт. (якщо маленьке то 2)

Морквина - 2-3 шт.

Картопля - 4 шт.

Солоні огірки - 4-5 шт.

Яйця - 4-5 шт.

Морожений горошок

Домашній мойонез

Сванська сіль

Суміш перців

Приготування:

Насправді великої арифметики в приготуванні немає. Все, що потрібно, - це добре помити овочі та приготувати деко, на якому будемо їх запікати.

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Картоплю перед випіканням чистити не потрібно, але проколіть її в декількох місцях виделкою. А ось морквину потрібно почистити. Викладіть їх на деко і поставте в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.

Відваріть яйця. Дайте охолонути, почистіть і наріжте. Також наріжте дрібними кубиками солоні огірки.

Приготуйте горошок. Розморожувати його не потрібно, а просто покладіть в пароварку або мультиварку і готуйте на пару хвилини 4-5.

Коли овочі спеклися - почистіть з і наріжте дрібними кубиками, як робите це зазвичай. Поки все нарізаєте - поставте запікати куряче філе - просто загорніть його у фольгу і відправте до духовки на 30-40 хвилин. Після - дайте охолонути і наріжте дрібними кубиками. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці.

Тепер час заправляти наше олів'є. Найкраще це робити домашнім майонезом. Як його приготувати ми писали тут.

Приправте салат сванською сіллю і сумішшю перців за смаком. Також буде смачно, якщо додати трохи сушених італійських трав.

Салат готовий! Смачного!

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