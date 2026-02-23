- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Омлет із баклажанами — рецепт оригінальної страви
Великий овочевий омлет із баклажанами поєднує ніжність яєць, солодкість запечених овочів та кремовий смак сиру. Ця страва має святковий вигляд, а готується напрочуд швидко, тож це ідеальний баланс для тих, хто цінує смак і час.
Омлет — базова страва, яку знає кожен. Але що, як замість маленьких порцій зробити велику, яка нагадує гастрономічний шедевр із ресторанного меню. Французьке натхнення поєдналося з простими українськими продуктами: баклажани, картопля, свіжі трави та сир. Результат — ароматний, насичений та ніжний омлет, який легко подати як сніданок, бранч або легку вечерю. А як все правильно зробити розповіли на сторінці Amelie.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- маленька картопля
- 400 г
- яйця
- 8 шт.
- сир (фета чи козячий)
- 100 г
- сіль
-
- перець
-
- прованські трави
-
- свіжа петрушка
-
- оливки
-
Приготування
Розігрійте духовку до 200°C.
Наріжте баклажани кільцями.
Картоплю приготуйте на парі до м’якості.
Викладіть картоплю і баклажани на деко, застелене пергаментом, та запікайте 20 хв.
Збийте яйця в мисці, додайте сіль, перець і прованські трави.
Вилийте яєчну суміш на запечені овочі.
Додайте сир і декілька оливок.
Запікайте ще 5–10 хв залежно від того, любите ви рідкіший омлет чи щільніший.
Подавання
Посипте свіжою петрушкою одразу після духовки.
Подавайте з легкою зеленню, заправленою оливковою олією та лимонним соком, для повного балансу смаку й користі.
Великий овочевий омлет — це не просто страва, а спосіб зробити ваш день яскравішим. Легка, ароматна, вона поєднує користь з насолодою. Трохи фантазії, трохи часу — і звичайний сніданок перетворюється на гастрономічне задоволення, яке хочеться повторювати знову й знову.