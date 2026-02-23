ТСН у соціальних мережах

Рецепти
70
1 хв

Омлет із баклажанами — рецепт оригінальної страви

Великий овочевий омлет із баклажанами поєднує ніжність яєць, солодкість запечених овочів та кремовий смак сиру. Ця страва має святковий вигляд, а готується напрочуд швидко, тож це ідеальний баланс для тих, хто цінує смак і час.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
40 хвилин
167 ккал
Омлет із баклажанами instagram.com_ameliezen

Омлет із баклажанами / instagram.com_ameliezen / © Instagram

Омлет — базова страва, яку знає кожен. Але що, як замість маленьких порцій зробити велику, яка нагадує гастрономічний шедевр із ресторанного меню. Французьке натхнення поєдналося з простими українськими продуктами: баклажани, картопля, свіжі трави та сир. Результат — ароматний, насичений та ніжний омлет, який легко подати як сніданок, бранч або легку вечерю. А як все правильно зробити розповіли на сторінці Amelie.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
маленька картопля
400 г
яйця
8 шт.
сир (фета чи козячий)
100 г
сіль
перець
прованські трави
свіжа петрушка
оливки

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 200°C.

  2. Наріжте баклажани кільцями.

  3. Картоплю приготуйте на парі до м’якості.

  4. Викладіть картоплю і баклажани на деко, застелене пергаментом, та запікайте 20 хв.

  5. Збийте яйця в мисці, додайте сіль, перець і прованські трави.

  6. Вилийте яєчну суміш на запечені овочі.

  7. Додайте сир і декілька оливок.

  8. Запікайте ще 5–10 хв залежно від того, любите ви рідкіший омлет чи щільніший.

Подавання

  • Посипте свіжою петрушкою одразу після духовки.

  • Подавайте з легкою зеленню, заправленою оливковою олією та лимонним соком, для повного балансу смаку й користі.

Великий овочевий омлет — це не просто страва, а спосіб зробити ваш день яскравішим. Легка, ароматна, вона поєднує користь з насолодою. Трохи фантазії, трохи часу — і звичайний сніданок перетворюється на гастрономічне задоволення, яке хочеться повторювати знову й знову.

