Омлет — базова страва, яку знає кожен. Але що, як замість маленьких порцій зробити велику, яка нагадує гастрономічний шедевр із ресторанного меню. Французьке натхнення поєдналося з простими українськими продуктами: баклажани, картопля, свіжі трави та сир. Результат — ароматний, насичений та ніжний омлет, який легко подати як сніданок, бранч або легку вечерю. А як все правильно зробити розповіли на сторінці Amelie.

Інгредієнти баклажани 2 шт. маленька картопля 400 г яйця 8 шт. сир (фета чи козячий) 100 г сіль перець прованські трави свіжа петрушка оливки

Приготування

Розігрійте духовку до 200°C. Наріжте баклажани кільцями. Картоплю приготуйте на парі до м’якості. Викладіть картоплю і баклажани на деко, застелене пергаментом, та запікайте 20 хв. Збийте яйця в мисці, додайте сіль, перець і прованські трави. Вилийте яєчну суміш на запечені овочі. Додайте сир і декілька оливок. Запікайте ще 5–10 хв залежно від того, любите ви рідкіший омлет чи щільніший.

Подавання

Посипте свіжою петрушкою одразу після духовки.

Подавайте з легкою зеленню, заправленою оливковою олією та лимонним соком, для повного балансу смаку й користі.

Великий овочевий омлет — це не просто страва, а спосіб зробити ваш день яскравішим. Легка, ароматна, вона поєднує користь з насолодою. Трохи фантазії, трохи часу — і звичайний сніданок перетворюється на гастрономічне задоволення, яке хочеться повторювати знову й знову.