- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 35
- Час на прочитання
- 1 хв
Омлет із броколі та сиром на сковорідці: рецепт красивого сніданку
Омлет, приготований за таким рецептом, — дуже смачний, корисний і простий у приготуванні.
Це чудова страва для сімейного сніданку.
Інгредієнти
- броколі
- 150 г
- сир м'який
- 100 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 60 мл
- сир "Пармезан"
- 30 г
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Броколі промийте під холодною проточною водою та розділіть на невеликі суцвіття. Відваріть у киплячій, підсоленій воді дві хвилини. Відкиньте на сито й остудіть.
У миску розбийте курячі яйця, додайте перець чорний мелений, сіль і збийте вінчиком до однорідної консистенції.
Пармезан натріть на дрібну тертку.
Сир розімніть виделкою, влийте молоко, додайте збиті яйця, посоліть і ще раз перемішайте віничком.
На пательні розігрійте вершкове масло, викладіть броколі та залийте рівномірно сирно-яєчною масою. Накрийте кришкою та готуйте на невеликому вогні сім хвилин, потім посипте пармезаном і готуйте ще 1–2 хвилини під закритою кришкою, поки сир не розплавиться.
Готовий омлет акуратно піддягніть лопаткою і перекладіть на тарілку. За бажанням прикрасьте зеленню.
Поради:
Сир, молоко використовуйте будь-якої жирності.