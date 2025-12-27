ТСН у соціальних мережах

Рецепти
35
1 хв

Омлет із броколі та сиром на сковорідці: рецепт красивого сніданку

Омлет, приготований за таким рецептом, — дуже смачний, корисний і простий у приготуванні.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
30 хвилин
164 ккал
Омлет із броколі та сиром на сковороді

Омлет із броколі та сиром на сковороді / © Credits

Це чудова страва для сімейного сніданку.

Інгредієнти

броколі
150 г
сир м'який
100 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
60 мл
сир "Пармезан"
30 г
масло вершкове
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. Броколі промийте під холодною проточною водою та розділіть на невеликі суцвіття. Відваріть у киплячій, підсоленій воді дві хвилини. Відкиньте на сито й остудіть.

  2. У миску розбийте курячі яйця, додайте перець чорний мелений, сіль і збийте вінчиком до однорідної консистенції.

  3. Пармезан натріть на дрібну тертку.

  4. Сир розімніть виделкою, влийте молоко, додайте збиті яйця, посоліть і ще раз перемішайте віничком.

  5. На пательні розігрійте вершкове масло, викладіть броколі та залийте рівномірно сирно-яєчною масою. Накрийте кришкою та готуйте на невеликому вогні сім хвилин, потім посипте пармезаном і готуйте ще 1–2 хвилини під закритою кришкою, поки сир не розплавиться.

  6. Готовий омлет акуратно піддягніть лопаткою і перекладіть на тарілку. За бажанням прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Сир, молоко використовуйте будь-якої жирності.

35
