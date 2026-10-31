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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Омлет із броколі в духовці: рецепт дуже корисного сніданку

Приготуйте корисний і ніжний омлет із броколі в духовці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
110 ккал
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Омлет із броколі в духовці

Омлет із броколі в духовці / © Credits

Подавайте як самостійну страву або як гарнір до обіду чи вечері.

Інгредієнти

броколі
200 г
курячі яйця
4 шт.
молоко
180 мл
твердий сир
60 г
вершкове масло
10 г
мелений чорний перець
сіль

  1. Броколі промийте, розділіть на невеликі суцвіття.

  2. Закип'ятіть воду, підсоліть і відваріть броколі три хвилини, потім відцідіть на друшляк.

  3. Сир натріть на великій тертці та розділіть на дві частини.

  4. Яйця з молоком і сіллю збийте вінчиком, додайте твердий сир, мелений чорний перець і ще раз збийте до однорідної маси.

  5. Форму для запікання змастіть вершковим маслом.

  6. Викладіть броколі, залийте яєчною сумішшю та посипте сиром, що залишився.

  7. Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Поради:

  • Використовуйте молоко будь-якої жирності.

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