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Омлет із броколі в духовці: рецепт дуже корисного сніданку
Приготуйте корисний і ніжний омлет із броколі в духовці.
Подавайте як самостійну страву або як гарнір до обіду чи вечері.
Інгредієнти
- броколі
- 200 г
- курячі яйця
- 4 шт.
- молоко
- 180 мл
- твердий сир
- 60 г
- вершкове масло
- 10 г
- мелений чорний перець
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- сіль
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Броколі промийте, розділіть на невеликі суцвіття.
Закип'ятіть воду, підсоліть і відваріть броколі три хвилини, потім відцідіть на друшляк.
Сир натріть на великій тертці та розділіть на дві частини.
Яйця з молоком і сіллю збийте вінчиком, додайте твердий сир, мелений чорний перець і ще раз збийте до однорідної маси.
Форму для запікання змастіть вершковим маслом.
Викладіть броколі, залийте яєчною сумішшю та посипте сиром, що залишився.
Запікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Поради:
Використовуйте молоко будь-якої жирності.