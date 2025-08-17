ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Омлет із грибами, зеленню та сиром: рецепт швидкого сніданку

Класичний омлет буде набагато смачнішим, якщо додати в нього гриби, зелень і сир.

Автор публікації
Катерина Труш
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Омлет із грибами зеленню та сиром

Омлет із грибами зеленню та сиром / © Credits

Страва виходить смачною і корисною.

Інгредієнти

яйця курячі
4 шт.
печериці
150 г
сир твердий
40 г
сметана
1 ст. л.
вершкове масло топлене
1,5 ст. л.
шпинат свіжий
507 листочків
зелена цибуля
2 пера
перець чорний мелений
сіль

  1. Сир натріть на середню тертку.

  2. Листя шпинату, зелену цибулю промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Цибулю наріжте дрібно, шпинат великими шматочками.

  3. Гриби помийте та наріжте на пластини.

  4. Яйця збийте віничком, додайте сметану, перець чорний мелений, сіль і ще раз збийте.

  5. У сковорідці розігрійте вершкове топлене масло й обсмажте гриби до випаровування рідини, поперчіть, посоліть. Викладіть зелену цибулю, шпинат, перемішайте й обсмажте одну хвилину, потім залийте яйцями, посипте сиром. Накрийте кришкою й смажте омлет на невеликому вогні до готовності 10-15 хвилин.

Поради:

  • Замість топленого масла можна використовувати олію.

