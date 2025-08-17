- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Омлет із грибами, зеленню та сиром: рецепт швидкого сніданку
Класичний омлет буде набагато смачнішим, якщо додати в нього гриби, зелень і сир.
Страва виходить смачною і корисною.
Інгредієнти
- яйця курячі
- 4 шт.
- печериці
- 150 г
- сир твердий
- 40 г
- сметана
- 1 ст. л.
- вершкове масло топлене
- 1,5 ст. л.
- шпинат свіжий
- 507 листочків
- зелена цибуля
- 2 пера
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Сир натріть на середню тертку.
Листя шпинату, зелену цибулю промийте під проточною водою і обсушіть паперовим рушником. Цибулю наріжте дрібно, шпинат великими шматочками.
Гриби помийте та наріжте на пластини.
Яйця збийте віничком, додайте сметану, перець чорний мелений, сіль і ще раз збийте.
У сковорідці розігрійте вершкове топлене масло й обсмажте гриби до випаровування рідини, поперчіть, посоліть. Викладіть зелену цибулю, шпинат, перемішайте й обсмажте одну хвилину, потім залийте яйцями, посипте сиром. Накрийте кришкою й смажте омлет на невеликому вогні до готовності 10-15 хвилин.
Поради:
Замість топленого масла можна використовувати олію.