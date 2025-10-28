- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
Омлет із ковбасою і сиром у болгарському перці: рецепт ефектного сніданку
Коли звичайний омлет і яєчня набридли, приготуйте цю просту, незвичну страву з яєць, ковбаси та сиру в болгарському перці.
Він запікається в духовці й виходить легким із тягучою скоринкою з сиру.
Інгредієнти
- перець болгарський
- 3 шт.
- яйця курячі
- 3 шт.
- ковбаса
- 3 скибочки
- сир моцарела
- 100 г
- помідор
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- зелень петрушки
-
Перець болгарський розріжте навпіл, очистьте від плодоніжки та насіння.
Ковбасу та помідор наріжте дрібними кубиками.
Сир натріть на велику тертку.
Петрушку промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У мисці збийте яйця віничком, додайте ковбасу, помідор, перець чорний мелений, зелень, сіль і перемішайте.
У форму для запікання налийте трохи води, потім нафаршуйте половинки перців сумішшю для омлету і посипте сиром.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.
Поради:
Ковбасу і сир використовуйте будь-які.
Замість ковбаси можна використовувати м'ясо.