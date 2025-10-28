ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Омлет із ковбасою і сиром у болгарському перці: рецепт ефектного сніданку

Коли звичайний омлет і яєчня набридли, приготуйте цю просту, незвичну страву з яєць, ковбаси та сиру в болгарському перці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
95 ккал
Омлет із ковбасою і сиром у болгарському перці

Омлет із ковбасою і сиром у болгарському перці / © Credits

Він запікається в духовці й виходить легким із тягучою скоринкою з сиру.

Інгредієнти

перець болгарський
3 шт.
яйця курячі
3 шт.
ковбаса
3 скибочки
сир моцарела
100 г
помідор
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки

  1. Перець болгарський розріжте навпіл, очистьте від плодоніжки та насіння.

  2. Ковбасу та помідор наріжте дрібними кубиками.

  3. Сир натріть на велику тертку.

  4. Петрушку промийте під проточною водою, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  5. У мисці збийте яйця віничком, додайте ковбасу, помідор, перець чорний мелений, зелень, сіль і перемішайте.

  6. У форму для запікання налийте трохи води, потім нафаршуйте половинки перців сумішшю для омлету і посипте сиром.

  7. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.

Поради:

  • Ковбасу і сир використовуйте будь-які.

  • Замість ковбаси можна використовувати м'ясо.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie