Омлет із овочами: рецепт гарного сніданку

За кілька хвилин ви приготуєте ситний та корисний сніданок.

Подавати готову страву до столу краще відразу ж, поки вона не охолола.

Інгредієнти:

яйця – 5 шт.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

перець болгарський – 2 шт.;

помідори – 2 шт.;

перець чорний мелений;

сіль;

олія.

Приготування:

Цибуля, болгарський перець очищений і помідори наріжте тонкими півкільцями.

Яйця посоліть і збийте.

У гарячу сковороду налийте трохи олії. Обсмажте цибулю до м'якості, додайте перець та обсмажте ще три хвилини. Викладіть помідори, посоліть, поперчіть і ще дві хвилини обсмажте. Овочі залийте збитими яйцями.

Накрийте кришкою та залиште на повільному вогні на п'ять хвилин.

Поради:

Готову яєчню можна посипати зеленню.

Читайте також: