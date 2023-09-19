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Омлет із овочами: рецепт гарного сніданку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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502
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1 хв
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Омлет із овочами: рецепт гарного сніданку

Омлет із овочами / Фото: Credits

За кілька хвилин ви приготуєте ситний та корисний сніданок.

Подавати готову страву до столу краще відразу ж, поки вона не охолола.

Інгредієнти:

  • яйця – 5 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • перець болгарський – 2 шт.;
  • помідори – 2 шт.;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • олія.

Приготування:

  • Цибуля, болгарський перець очищений і помідори наріжте тонкими півкільцями.
  • Яйця посоліть і збийте.
  • У гарячу сковороду налийте трохи олії. Обсмажте цибулю до м'якості, додайте перець та обсмажте ще три хвилини. Викладіть помідори, посоліть, поперчіть і ще дві хвилини обсмажте. Овочі залийте збитими яйцями.
  • Накрийте кришкою та залиште на повільному вогні на п'ять хвилин.

Поради:

Готову яєчню можна посипати зеленню.

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Дата публікації
Перегляди
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