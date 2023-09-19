Омлет із овочами: рецепт гарного сніданку

За кілька хвилин ви приготуєте ситний та корисний сніданок.
Подавати готову страву до столу краще відразу ж, поки вона не охолола.
Інгредієнти:
- яйця – 5 шт.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- перець болгарський – 2 шт.;
- помідори – 2 шт.;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- олія.
Приготування:
- Цибуля, болгарський перець очищений і помідори наріжте тонкими півкільцями.
- Яйця посоліть і збийте.
- У гарячу сковороду налийте трохи олії. Обсмажте цибулю до м'якості, додайте перець та обсмажте ще три хвилини. Викладіть помідори, посоліть, поперчіть і ще дві хвилини обсмажте. Овочі залийте збитими яйцями.
- Накрийте кришкою та залиште на повільному вогні на п'ять хвилин.
Поради:
Готову яєчню можна посипати зеленню.
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