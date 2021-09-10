Омлет під шубою: чудова ідея для розкішного сніданку

Омлет під шубою: чудова ідея для розкішного сніданку

Омлет — прекрасне рішення для сніданку.

Якщо ж омлет готується з овочевою начинкою, він стає набагато кориснішим, а додавання до страви сиру робить його набагато смачнішим і ситнішим.

Інгредієнти:

4 яйця;

1 стручок болгарського перцю;

2 помідори сорту сливка;

120 мл молока;

75 г твердого сиру;

зелень;

олія;

чорний мелений перець;

сіль.

Приготування

Очищений від плодоніжки і насіння болгарський перець нарізати соломкою, а помідори — кружечками.

Яйця злегка збити виделкою або вінчиком, влити молоко, посолити, поперчити і добре вимішати до отримання однорідної маси.

На сковороді розжарити олію, викласти болгарський перець і смажити його, помішуючи, близько 3-4 хвилин. Потім додати помідори і продовжувати смажити ще стільки ж.

Підготовлені овочі залити омлетною сумішшю, накрити кришкою і смажити на повільному вогні 5-7 хвилин, після чого притрусити омлет натертим на тертці сиром і подрібненою зеленню і продовжувати готувати під кришкою до тих пір, поки розплавиться сир.

На замітку

Зелень підбирайте за своїм смаком. Гарні будуть і кріп, і петрушка, і базилік, і кінза.

Для ароматизації в омлет можна додати будь-яку суху приправу.

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