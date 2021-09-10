Омлет під шубою: чудова ідея для розкішного сніданку

Омлет — прекрасне рішення для сніданку.
Якщо ж омлет готується з овочевою начинкою, він стає набагато кориснішим, а додавання до страви сиру робить його набагато смачнішим і ситнішим.
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 1 стручок болгарського перцю;
- 2 помідори сорту сливка;
- 120 мл молока;
- 75 г твердого сиру;
- зелень;
- олія;
- чорний мелений перець;
- сіль.
Приготування
Очищений від плодоніжки і насіння болгарський перець нарізати соломкою, а помідори — кружечками.
Яйця злегка збити виделкою або вінчиком, влити молоко, посолити, поперчити і добре вимішати до отримання однорідної маси.
На сковороді розжарити олію, викласти болгарський перець і смажити його, помішуючи, близько 3-4 хвилин. Потім додати помідори і продовжувати смажити ще стільки ж.
Підготовлені овочі залити омлетною сумішшю, накрити кришкою і смажити на повільному вогні 5-7 хвилин, після чого притрусити омлет натертим на тертці сиром і подрібненою зеленню і продовжувати готувати під кришкою до тих пір, поки розплавиться сир.
На замітку
Зелень підбирайте за своїм смаком. Гарні будуть і кріп, і петрушка, і базилік, і кінза.
Для ароматизації в омлет можна додати будь-яку суху приправу.
Читайте також: Омлет Пуляр: найвідоміший сніданок Франції