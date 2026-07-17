Омлет "Пуляр": найвідоміший сніданок Франції

Омлет "Пуляр" / © Credits

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Омлет «Пуляр» з’явився на французькому острові Мон-Сен-Мішель ще в 19 столітті, а придумала його Аннетт Пуляр, яка там жила. Нібито вона вирішила відкрити готель, де хотіла приймати мандрівників, а також годувати їх смачною їжею. Один із гостей готелю поділився з Аннетт своїм швидким способом приготування яєць, який жінка незабаром включила в своє меню. Страва стала настільки популярною, що спочатку прославила острів, а потім і всю Францію.

Але приготувати цю страву насправді зможе кожен і ми сьогодні вам розповімо як.

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Інгредієнти:

яйця курячі — 4 шт.

молоко — 2 ст. л.

сіль за смаком

вершкове масло

Приготування:

Відокремте жовтки від білків.

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Білки помістіть в холодну, чисту і суху миску, додайте до них щіпку солі. Збийте міксером до стійких піків.

Жовтки трохи збийте вінчиком із молоком, щоб зробити їх однорідними.

Розігрійте сковороду, змастіть шматочком вершкового масла, поставте вогонь на мінімум і вилийте жовтки і розподіліть по всій поверхні сковороди.

Коли жовток трохи схопився, викладіть лопаткою наверх нього збиті білки і рівномірно розподіліть по поверхні. Накрийте кришкою і смажте на маленькому вогні 3-5 хвилин.

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Спочатку ваш омлет дуже підніметься, але тільки-но ви знімете кришку — впаде. Але це абсолютно нормально, адже він все одно залишиться високим і пишним.

Перевірити готовність можна лопаткою, приклавши її до білків. Якщо прилипає, то варто ще трохи потримати омлет на сковороді. Якщо не прилипає — знімайте.

Подають омлет зазвичай, розрізавши навпіл і поклавши його частини одна на одну, щоб жовток був згори.

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