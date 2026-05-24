Омлет зі шпинатом і сиром: рецепт для корисного сніданку
Приготуйте простий і корисний сніданок для всієї родини, який потребує лише 5–10 хвилин часу.
Подавайте гарячим, посипавши свіжою зеленню, з улюбленим соусом і свіжим хлібом.
Інгредієнти
- шпинат свіжий
- 150 г
- яйця
- 4 шт.
- сир моцарела
- 70 г
- масло вершкове
- 1 ст. л.
- молоко
- 60 мл
- перець чорний мелений
- сіль
Листя шпинату ретельно промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником.
Сир натріть на крупну тертку.
На сковороді розтопіть вершкове масло, викладіть шпинат та обсмажте 1–2 хвилини на середньому вогні, помішуючи лопаткою.
До миски вбийте яйця, влийте молоко, додайте сіль, чорний мелений перець і збийте віничком.
Залийте шпинат яєчною сумішшю, зменште вогонь, посипте сиром, накрийте кришкою та готуйте 3–5 хвилин.
Поради:
Можна використовувати заморожений шпинат, для цього попередньо розморозьте його та відтисніть зайву вологу.
Якщо шпинат великий, поріжте його.