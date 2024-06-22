Омлет зі спаржевою квасолею: чудова ідея для сніданку

Щоб смажена спаржева квасоля з яйцем вийшла смачною, обов'язково використовуйте молоді стручки.
Для приготування квасоля потрібно відварити, нарізати. Залити збитими яйцями та обсмажити. За лічені хвилини вийде не тільки смачна, а й корисна страва.
Інгредієнти
- квасоля спаржева
- 300 г
- яйця
- 3 шт.
- вершкове масло
- 30 г
- паприка солодка мелена
- чорний перець мелений
- сіль
- зелень (кріп, петрушка)
- Квасолю вимийте, відріжте кінчики з обох боків та наріжте на невеликі шматочки.
- У каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль|соль|. Відваріть квасолю в окропі 5 хвилин.
- Відкиньте квасолю на друшляк, відразу обдайте холодною водою і дайте кілька хвилин їй обсохнути.
- Яйця з'єднайте з паприкою, чорним перцем, сіллю і збийте віночком.
- Розігрійте на сковороді вершкове масло|мастило|. Обсмажте в ньому квасолю три хвилини і залийте яйцями. Накрийте кришкою та смажте на слабкому вогні п'ять хвилин.
- Посипте зверху дрібно нарубаною зеленню.
Поради:
- Коли заллєте квасолю яйцями, не перемішуйте.
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