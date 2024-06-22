Омлет зі спаржевою квасолею: чудова ідея для сніданку

Щоб смажена спаржева квасоля з яйцем вийшла смачною, обов'язково використовуйте молоді стручки.

Для приготування квасоля потрібно відварити, нарізати. Залити збитими яйцями та обсмажити. За лічені хвилини вийде не тільки смачна, а й корисна страва.

Інгредієнти квасоля спаржева 300 г яйця 3 шт. вершкове масло 30 г паприка солодка мелена чорний перець мелений сіль зелень (кріп, петрушка)

Квасолю вимийте, відріжте кінчики з обох боків та наріжте на невеликі шматочки. У каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль|соль|. Відваріть квасолю в окропі 5 хвилин. Відкиньте квасолю на друшляк, відразу обдайте холодною водою і дайте кілька хвилин їй обсохнути. Яйця з'єднайте з паприкою, чорним перцем, сіллю і збийте віночком. Розігрійте на сковороді вершкове масло|мастило|. Обсмажте в ньому квасолю три хвилини і залийте яйцями. Накрийте кришкою та смажте на слабкому вогні п'ять хвилин. Посипте зверху дрібно нарубаною зеленню.

Поради:

Коли заллєте квасолю яйцями, не перемішуйте.

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