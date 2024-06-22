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Омлет зі спаржевою квасолею: чудова ідея для сніданку

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
92 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
1 хв
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Омлет зі спаржевою квасолею: чудова ідея для сніданку

Омлет зі спаржевою квасолею / Фото: Credits

Щоб смажена спаржева квасоля з яйцем вийшла смачною, обов'язково використовуйте молоді стручки.

Для приготування квасоля потрібно відварити, нарізати. Залити збитими яйцями та обсмажити. За лічені хвилини вийде не тільки смачна, а й корисна страва.

Інгредієнти

квасоля спаржева
300 г
яйця
3 шт.
вершкове масло
30 г
паприка солодка мелена
чорний перець мелений
сіль
зелень (кріп, петрушка)
  1. Квасолю вимийте, відріжте кінчики з обох боків та наріжте на невеликі шматочки.
  2. У каструлі закип'ятіть воду, додайте сіль|соль|. Відваріть квасолю в окропі 5 хвилин.
  3. Відкиньте квасолю на друшляк, відразу обдайте холодною водою і дайте кілька хвилин їй обсохнути.
  4. Яйця з'єднайте з паприкою, чорним перцем, сіллю і збийте віночком.
  5. Розігрійте на сковороді вершкове масло|мастило|. Обсмажте в ньому квасолю три хвилини і залийте яйцями. Накрийте кришкою та смажте на слабкому вогні п'ять хвилин.
  6. Посипте зверху дрібно нарубаною зеленню.

Поради:

  • Коли заллєте квасолю яйцями, не перемішуйте.

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