Омлетна запіканка з перцем, ковбасою та хлібом: рецепт розкішного сніданку

Вихідними хочеться потішити себе особливим сніданком.
Рецепт ідеальної запіканки для сніданку не забере багато часу, якщо ви приготуєте все від вечора. Рецепт розрахований на велику родину.
Складники
- вершкове масло — 1 ст. л.
- ковбаса – 500 г
- солодкий перць — 1 шт.
- яйця — 10 шт.
- молоко — 3 скл.
- сіль – 1 ч. л.
- чорний перець – 0,5 ч. л.
- часниковий порошок – 1 ч. л.
- цибульний порошок – 1 ч. л.
- хліб, нарізаний кубиками – 6 скл.
- сир твердий тертий — 2 скл.
- зелень для прикраси
Приготування
Змастіть форму для запікання маслом.
На сковорідці підсмажте ковбасу, зніміть її та злийте зайвий жир. Додайте нарізаний перець в ту ж сковороду і пасеруйте до м'якості, 2-3 хвилини.
У приготовлену форму для запікання викладіть хліб, згори ковбасу та болгарський перець.
Змішайте і злегка збийте яйця, молоко та приправи.
Поступово вилийте яєчну суміш на запіканку. Посипте сиром.
Все це можна приготувати звечора та поставити в холодильник на ніч, а вранці дістати та запекти.
Розігрійте духовку до 160 градусів. Випікайте без кришки 50-55 хвилин або поки яйця не стануть готовими.
Подавайте одразу ж, прикрасивши зеленню.
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