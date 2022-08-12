Омлетна запіканка з перцем, ковбасою та хлібом: рецепт розкішного сніданку

Рецепт ідеальної запіканки для сніданку не забере багато часу, якщо ви приготуєте все від вечора. Рецепт розрахований на велику родину.

Складники

вершкове масло — 1 ст. л.

ковбаса – 500 г

солодкий перць — 1 шт.

яйця — 10 шт.

молоко — 3 скл.

сіль – 1 ч. л.

чорний перець – 0,5 ч. л.

часниковий порошок – 1 ч. л.

цибульний порошок – 1 ч. л.

хліб, нарізаний кубиками – 6 скл.

сир твердий тертий — 2 скл.

зелень для прикраси

Приготування

Змастіть форму для запікання маслом.

На сковорідці підсмажте ковбасу, зніміть її та злийте зайвий жир. Додайте нарізаний перець в ту ж сковороду і пасеруйте до м'якості, 2-3 хвилини.

У приготовлену форму для запікання викладіть хліб, згори ковбасу та болгарський перець.

Змішайте і злегка збийте яйця, молоко та приправи.

Поступово вилийте яєчну суміш на запіканку. Посипте сиром.

Все це можна приготувати звечора та поставити в холодильник на ніч, а вранці дістати та запекти.

Розігрійте духовку до 160 градусів. Випікайте без кришки 50-55 хвилин або поки яйця не стануть готовими.

Подавайте одразу ж, прикрасивши зеленню.

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