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Омлетна запіканка з перцем, ковбасою та хлібом: рецепт розкішного сніданку

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Омлетна запіканка з перцем, ковбасою та хлібом: рецепт розкішного сніданку

Фото: www.credits

Вихідними хочеться потішити себе особливим сніданком.

Рецепт ідеальної запіканки для сніданку не забере багато часу, якщо ви приготуєте все від вечора. Рецепт розрахований на велику родину.

Складники

  • вершкове масло — 1 ст. л.
  • ковбаса – 500 г
  • солодкий перць — 1 шт.
  • яйця — 10 шт.
  • молоко — 3 скл.
  • сіль – 1 ч. л.
  • чорний перець – 0,5 ч. л.
  • часниковий порошок – 1 ч. л.
  • цибульний порошок – 1 ч. л.
  • хліб, нарізаний кубиками – 6 скл.
  • сир твердий тертий — 2 скл.
  • зелень для прикраси

Приготування

Змастіть форму для запікання маслом.

На сковорідці підсмажте ковбасу, зніміть її та злийте зайвий жир. Додайте нарізаний перець в ту ж сковороду і пасеруйте до м'якості, 2-3 хвилини.

У приготовлену форму для запікання викладіть хліб, згори ковбасу та болгарський перець.

Змішайте і злегка збийте яйця, молоко та приправи.

Поступово вилийте яєчну суміш на запіканку. Посипте сиром.

Все це можна приготувати звечора та поставити в холодильник на ніч, а вранці дістати та запекти.

Розігрійте духовку до 160 градусів. Випікайте без кришки 50-55 хвилин або поки яйця не стануть готовими.
Подавайте одразу ж, прикрасивши зеленню.

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