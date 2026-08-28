Омлетні рулетики з морквою та сиром: рецепт святкової закуски, яку можна приготувати заздалегідь

Омлетні рулетики з морквою та сиром / © Credits

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Ніжний омлет з молоком чудово поєднується з ароматною начинкою з моркви, сиру, сметани та зелені, а на його приготування вам знадобиться всього лише 25–30 хвилин.

Інгредієнти:

Для млинців:

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курячі яйця — 3 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

сіль — щіпка;

олія.

Для начинки:

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морква — 150 г;

твердий сир — 70 г;

сметана — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

свіжий кріп;

мелений чорний перець;

сіль.

Приготування:

У миску вбийте яйця, додайте молоко та сіль і злегка збийте віночком.

Розігрійте на сковороді олію та обсмажте три тонкі млинці з обох боків.

Моркву та часник очистьте. Моркву натріть на дрібній тертці, часник видавіть через прес.

Кріп промийте та подрібніть.

Твердий сир натріть на дрібній тертці.

У миску викладіть моркву, сир, часник, зелень, сметану, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

Рівномірно розподіліть морквяно-сирну начинку по всій поверхні кожного млинця й акуратно згорніть їх у щільні рулети, потім кожен рулет наріжте на порційні шматочки.

Поради:

Зелень використовуйте на свій смак.



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