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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Омлетні рулетики з морквою та сиром: рецепт святкової закуски, яку можна приготувати заздалегідь

Соковита, ефектна закуска до сніданку чи святкового столу; такі рулетики можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
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Омлетні рулетики з морквою та сиром

Омлетні рулетики з морквою та сиром / © Credits

Ніжний омлет з молоком чудово поєднується з ароматною начинкою з моркви, сиру, сметани та зелені, а на його приготування вам знадобиться всього лише 25–30 хвилин.

Інгредієнти:

Для млинців:

  • курячі яйця — 3 шт.;

  • молоко — 3 ст. л.;

  • сіль — щіпка;

  • олія.

Для начинки:

  • морква — 150 г;

  • твердий сир — 70 г;

  • сметана — 2 ст. л.;

  • часник — 2 зубчики;

  • свіжий кріп;

  • мелений чорний перець;

  • сіль.

Приготування:

  • У миску вбийте яйця, додайте молоко та сіль і злегка збийте віночком.

  • Розігрійте на сковороді олію та обсмажте три тонкі млинці з обох боків.

  • Моркву та часник очистьте. Моркву натріть на дрібній тертці, часник видавіть через прес.

  • Кріп промийте та подрібніть.

  • Твердий сир натріть на дрібній тертці.

  • У миску викладіть моркву, сир, часник, зелень, сметану, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.

  • Рівномірно розподіліть морквяно-сирну начинку по всій поверхні кожного млинця й акуратно згорніть їх у щільні рулети, потім кожен рулет наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

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