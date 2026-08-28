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Омлетні рулетики з морквою та сиром: рецепт святкової закуски, яку можна приготувати заздалегідь
Соковита, ефектна закуска до сніданку чи святкового столу; такі рулетики можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику.
Ніжний омлет з молоком чудово поєднується з ароматною начинкою з моркви, сиру, сметани та зелені, а на його приготування вам знадобиться всього лише 25–30 хвилин.
Інгредієнти:
Для млинців:
курячі яйця — 3 шт.;
молоко — 3 ст. л.;
сіль — щіпка;
олія.
Для начинки:
морква — 150 г;
твердий сир — 70 г;
сметана — 2 ст. л.;
часник — 2 зубчики;
свіжий кріп;
мелений чорний перець;
сіль.
Приготування:
У миску вбийте яйця, додайте молоко та сіль і злегка збийте віночком.
Розігрійте на сковороді олію та обсмажте три тонкі млинці з обох боків.
Моркву та часник очистьте. Моркву натріть на дрібній тертці, часник видавіть через прес.
Кріп промийте та подрібніть.
Твердий сир натріть на дрібній тертці.
У миску викладіть моркву, сир, часник, зелень, сметану, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
Рівномірно розподіліть морквяно-сирну начинку по всій поверхні кожного млинця й акуратно згорніть їх у щільні рулети, потім кожен рулет наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.