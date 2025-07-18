Опіканці tiktok.com_diana_kulikovska

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Страва схожа на вареники, але має свої особливості, які роблять її справжнім кулінарним надбанням. Фудблогерка Діана Куліковська поділилася старовинним рецептом, який точно підкорить ваше серце та шлунок.

Опіканці — це вареники з начинкою із пшона та маку, які після варіння ще підсмажуються на пательні до золотистої скоринки. А подаються вони із простою, але неймовірно ароматною мачанкою з часником, зеленню, олією та гарячою водою. Такий спосіб приготування додає страві не лише хрусткої текстури, а й особливого, майже святкового смаку.

Інгредієнти

Для тіста

Пшеничне борошно 7 ст. л

Сіль 0,5 ч. л

Сода 0,5 ч. л

Кефір 100–150 мл

Для начинки

Пшоно 100 г

Мак 30–50 г

Сіль

Для смаження

Рослинна олія 2–3 ст. л

Для мачанки

Часник 2 зубчики

Подрібнена петрушка чи кріп 2–3 ст. л

Гаряча вода 3–4 ст. л

Нерафінована олія 2 ст. л

Сіль

Приготування

Крок 1. Підготовка начинки

Промийте пшоно кілька разів у гарячій воді, щоб позбутися гіркоти.

Відваріть до готовності в підсоленій воді у пропорції 1:2,5, близько 15–20 хв.

Мак залийте окропом і дайте йому настоятися 10–15 хв, після чого добре зцідіть.

Змішайте пшоно з маком. За бажанням додайте трохи цукру чи меду, якщо хочете солодший варіант.

Крок 2. Заміс тіста

Змішайте борошно, сіль, соду.

Додавайте поступово кефір і замішуйте тісто, поки не стане м’яким, пружним, але не липким.

Дайте тісту «відпочити» 10–15 хв під рушником.

Крок 3. Формування вареників

Розкачайте тісто до товщини 3–5 мм, наріжте на квадратики чи виріжте кружечки.

Покладіть по 1 ч. л начинки на кожен шматочок, зліпіть як вареники.

Крок 4. Варіння та смаження

Відваріть вареники у підсоленій воді до готовності 2–3 хв після спливання.

Після цього обережно обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки.

Крок 5. Приготування мачанки

Вичавіть часник у глибоку миску.

Додайте сіль, зелень, гарячу воду та олію.

Добре перемішайте.

Подача

Готові опіканці найкраще смакують гарячими, щойно з пательні. Полийте їх зверху мачанкою чи подайте окремо, щоб кожен міг вмочати на свій смак. Якщо хочете експериментів, спробуйте подати з домашньою сметаною, соусом на основі печеного часнику чи навіть ягідним сиропом, якщо зробите солодкий варіант із маком і медом.

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Страви з нашого дитинства мають особливу силу, вони повертають у теплі спогади, викликають посмішку та нагадують, що справжній смак у простоті. Опіканці — саме така страва. Спробуйте приготувати її для себе та рідних і, можливо, ви створите нову кулінарну традицію у власній родині.