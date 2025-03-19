Оселедець, маринований у томатному соусі: оригінальний рецепт

Оселедець у томатному соусі – це смачна та дуже корисна страва, яка чудово підходить для домашнього столу.
Страва має ніжний пікантний смак і прекрасно поєднується як із гарнірами, так і в якості самостійної закуски. Приготування не займе багато часу, а результат неодмінно потішить усіх любителів риби, а про рецепт розповіли на сторінці mamanata.food.
Інгредієнти
- Оселедець
- 1 кг
- Цибуля
- 2-3 шт.
- Коріандр
- 1 ч. л
- Олія
- 100 г
- Томатний сік
- 150 г
- Сіль
- 1 ст. л
- Оцет
- 50 г
Приготування
- Оселедець очистити, видалити кістки та нарізати порційними шматочками.
- Цибулю почистити та нарізати півкільцями.
- Для маринаду у каструлі змішати олію, томатний сік і сіль. Довести до кипіння, зняти з вогню та дати трохи охолонути.
- Тим часом підготовлену рибу змішати з нарізаною цибулею. Додати коріандр у зернах або мелений – залежно від уподобань.
- У теплий маринад додати оцет, ретельно перемішати.
- Залити рибу отриманою сумішшю, добре перемішати та викласти у скляну чи емальовану ємність.
- Накрити та залишити у холодильнику на 24 години для повного маринування.
Після цього оселедець готовий до подачі. Він чудово доповнить як святковий стіл, так і повсякденне меню. Завдяки поєднанню томатного соусу та спецій страва набуває особливої насиченості та приємного аромату.
Смачного!
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