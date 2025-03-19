Оселедець, маринований у томатному соусі: оригінальний рецепт

Оселедець у томатному соусі – це смачна та дуже корисна страва, яка чудово підходить для домашнього столу.

Страва має ніжний пікантний смак і прекрасно поєднується як із гарнірами, так і в якості самостійної закуски. Приготування не займе багато часу, а результат неодмінно потішить усіх любителів риби, а про рецепт розповіли на сторінці mamanata.food.

Інгредієнти Оселедець 1 кг Цибуля 2-3 шт. Коріандр 1 ч. л Олія 100 г Томатний сік 150 г Сіль 1 ст. л Оцет 50 г

Приготування

Оселедець очистити, видалити кістки та нарізати порційними шматочками. Цибулю почистити та нарізати півкільцями. Для маринаду у каструлі змішати олію, томатний сік і сіль. Довести до кипіння, зняти з вогню та дати трохи охолонути. Тим часом підготовлену рибу змішати з нарізаною цибулею. Додати коріандр у зернах або мелений – залежно від уподобань. У теплий маринад додати оцет, ретельно перемішати. Залити рибу отриманою сумішшю, добре перемішати та викласти у скляну чи емальовану ємність. Накрити та залишити у холодильнику на 24 години для повного маринування.

Після цього оселедець готовий до подачі. Він чудово доповнить як святковий стіл, так і повсякденне меню. Завдяки поєднанню томатного соусу та спецій страва набуває особливої насиченості та приємного аромату.

Смачного!

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