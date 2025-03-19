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Оселедець, маринований у томатному соусі: оригінальний рецепт

Оселедець, маринований у томатному соусі: оригінальний рецепт

Маринований оселедець в томатному соусі / Фото: Credits

Оселедець у томатному соусі – це смачна та дуже корисна страва, яка чудово підходить для домашнього столу. 

Страва має ніжний пікантний смак і прекрасно поєднується як із гарнірами, так і в якості самостійної закуски. Приготування не займе багато часу, а результат неодмінно потішить усіх любителів риби, а про рецепт розповіли на сторінці mamanata.food.

Інгредієнти

Оселедець
1 кг
Цибуля  
2-3 шт.
Коріандр  
1 ч. л
Олія  
100 г
Томатний сік  
150 г
Сіль  
1 ст. л
Оцет
50 г

Приготування

  1. Оселедець очистити, видалити кістки та нарізати порційними шматочками.
  2. Цибулю почистити та нарізати півкільцями.
  3. Для маринаду у каструлі змішати олію, томатний сік і сіль. Довести до кипіння, зняти з вогню та дати трохи охолонути.
  4. Тим часом підготовлену рибу змішати з нарізаною цибулею. Додати коріандр у зернах або мелений – залежно від уподобань.
  5. У теплий маринад додати оцет, ретельно перемішати.
  6. Залити рибу отриманою сумішшю, добре перемішати та викласти у скляну чи емальовану ємність.
  7. Накрити та залишити у холодильнику на 24 години для повного маринування.

Після цього оселедець готовий до подачі. Він чудово доповнить як святковий стіл, так і повсякденне меню. Завдяки поєднанню томатного соусу та спецій страва набуває особливої насиченості та приємного аромату. 

Смачного!

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