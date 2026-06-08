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Оселедець на мангалі: рецепт для гриль-меню
Коли йдеться про страви на мангалі, в уяві зазвичай виникають шашлики, стейки чи овочі на грилі. Але цього літа варто дати шанс ще одному фавориту — оселедцю.
Оселедець традиційно асоціюється з домашніми закусками, святковими столами та знайомими з дитинства рецептами. Проте кулінарні тренди дедалі частіше привертають увагу до простих продуктів. Саме так сталося і з оселедцем, який чудово підходить для приготування на мангалі.
На сторінці Recipe for Happiness розповіли про рецепт, який дозволяє максимально яскраво розкрити смак цієї риби. Секрет у простому, але збалансованому маринаді, який поєднує кислинку лимона, солодко-солоні нотки соусу теріякі та аромат спецій.
Інгредієнти
- оливкова олія
- 4 ст. л.
- соус теріякі
- 2 ст. л.
- сік половини лимона
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- сіль із перцем чилі
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- сіль із часником
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Приготування
Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте рибу.
Залиште в холодильнику на ніч. За цей час маринад проникає у волокна та робить смак насиченішим.
Наступного дня обсмажте оселедця на мангалі до появи золотистої скоринки.
Ця страва не потребує складних інгредієнтів або професійних кулінарних навичок і може стати справжнім відкриттям літнього сезону.