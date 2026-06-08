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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Оселедець на мангалі: рецепт для гриль-меню

Коли йдеться про страви на мангалі, в уяві зазвичай виникають шашлики, стейки чи овочі на грилі. Але цього літа варто дати шанс ще одному фавориту — оселедцю.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
8 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Коментарі
Оселедець на мангалі tiktok.cominnakluchnik31

Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

Оселедець традиційно асоціюється з домашніми закусками, святковими столами та знайомими з дитинства рецептами. Проте кулінарні тренди дедалі частіше привертають увагу до простих продуктів. Саме так сталося і з оселедцем, який чудово підходить для приготування на мангалі.

На сторінці Recipe for Happiness розповіли про рецепт, який дозволяє максимально яскраво розкрити смак цієї риби. Секрет у простому, але збалансованому маринаді, який поєднує кислинку лимона, солодко-солоні нотки соусу теріякі та аромат спецій.

Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

Інгредієнти

оливкова олія
4 ст. л.
соус теріякі
2 ст. л.
сік половини лимона
сіль із перцем чилі
сіль із часником
Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

Приготування

  1. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте рибу.

  2. Залиште в холодильнику на ніч. За цей час маринад проникає у волокна та робить смак насиченішим.

  3. Наступного дня обсмажте оселедця на мангалі до появи золотистої скоринки.

Ця страва не потребує складних інгредієнтів або професійних кулінарних навичок і може стати справжнім відкриттям літнього сезону.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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