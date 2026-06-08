Оселедець на мангалі: рецепт для гриль-меню

Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

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Оселедець традиційно асоціюється з домашніми закусками, святковими столами та знайомими з дитинства рецептами. Проте кулінарні тренди дедалі частіше привертають увагу до простих продуктів. Саме так сталося і з оселедцем, який чудово підходить для приготування на мангалі.

На сторінці Recipe for Happiness розповіли про рецепт, який дозволяє максимально яскраво розкрити смак цієї риби. Секрет у простому, але збалансованому маринаді, який поєднує кислинку лимона, солодко-солоні нотки соусу теріякі та аромат спецій.

Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

Інгредієнти оливкова олія 4 ст. л. соус теріякі 2 ст. л. сік половини лимона сіль із перцем чилі сіль із часником

Оселедець на мангалі / tiktok.cominnakluchnik31

Приготування

Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте рибу. Залиште в холодильнику на ніч. За цей час маринад проникає у волокна та робить смак насиченішим. Наступного дня обсмажте оселедця на мангалі до появи золотистої скоринки.

Ця страва не потребує складних інгредієнтів або професійних кулінарних навичок і може стати справжнім відкриттям літнього сезону.

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