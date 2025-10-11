Осінній глінтвейн: ідеальний рецепт для холодної пори року

Осінній глінтвейн / © Credits

У соціальних мережах цей напій навіть жартома називають «осіннім супом» і є у цьому щось дуже правдиве. Адже глінтвейн — це про затишок, повільність і маленьке свято звичайного вечора. На сторінці _with_anna._ розповіли, як приготувати класичний осінній глінтвейн, який не тільки зігріє, а й подарує ту саму атмосферу, коли дощ за вікном, а вдома пахне корицею.

Глінтвейн завжди починається з правильного вина. Обирайте сухе чи напівсухе червоне вино. Не потрібно брати дороге вино, адже воно втратить нюанси аромату під час нагрівання. Оберіть якісне, але доступне.

Якщо ви не вживаєте алкоголь, можна використати виноградний чи вишневий сік без втрати смаку, просто трохи менш п’янкий настрій.

Інгредієнти сухе чи напівсухе червоне вино 750 мл яблуко 1 шт. апельсин або лимон ½ шт. кориця 1–2 палички гвоздика 4–5 зірочок аніс 1 зірочка мускатний горіх або кардамон цукор 1–2 ст. л

Приготування

Наріжте яблуко та апельсин. Покладіть їх у каструлю з товстим дном. Додайте всі спеції — корицю, гвоздику, аніс, мускатний горіх. Залийте фрукти вином, додайте цукор (якщо замість меду). Перемішайте дерев’яною ложкою. Поставте каструлю на слабкий вогонь і нагрівайте до 70–80°C. Якщо з’явилася пара — час знімати, адже кип’ятіння «вбиває» аромат і спирт, тому просто дайте напою добре прогрітися. Зніміть з вогню, накрийте кришкою та дайте настоятися 10–15 хв. Коли глінтвейн трохи охолов (до ~40°C), додайте 1–2 ложки меду та розмішайте.

Подача

Подавайте у товстостінних склянках або келихах для глінтвейну.

Прикрасьте паличкою кориці, зірочкою анісу чи часточкою апельсина.

Ідеальна пара — імбирне печиво, сирна тарілка чи просто затишний вечір із фільмом.

Поради

Додайте трохи апельсинової цедри чи кілька ягід журавлини для яскравішого смаку.

Не використовуйте металеві ложки, вони змінюють смак вина.

Цей глінтвейн — не просто напій. Це спосіб зробити вечір теплішим, настрій м’якшим, а осінь — смачнішою. Спробуйте і ви зрозумієте, чому його називають «осіннім супом для душі».