Осінній салат із капусти: рецепт смачної консервації без стерилізації

Осінній салат із капусти / © Credits

Реклама

Один із найпростіших та водночас улюблених рецептів багатьох господинь — салат із капусти з овочами к маринаді без стерилізації. На сторінці фудблогерки olesya_sad розповіли, що ця страва не потребує тривалого варіння чи консервації, а результат виходить напрочуд смачним і ароматним. Салат можна їсти вже наступного дня після приготування, або зберігати його під кришкою у холодильнику.

Інгредієнти Білокачанна капуста 5 кг Морква 1 кг Солодкий перець 1 кг Цибуля 1 кг Оцет 9% 200–250 мл Олія 800 мл Цукор 200 г Сіль 80–100 г

Приготування

Нашаткуйте капусту тонкою соломкою. Моркву натріть на великій тертці, цибулю поріжте півкільцями, перець наріжте довгими смужками. У великій мисці з’єднайте всі овочі. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Гарно перемішайте руками чи дерев’яною лопаткою. Щільно утрамбуйте салат у чисті банки. Важливо, щоб не залишалося повітряних проміжків. Залийте залишками маринаду, який виділився під час перемішування. Накрийте капроновими кришками та поставте у холодильник або у холодне місце. Салат готовий до вживання вже наступного дня, але з кожним днем смак стає насиченішим.

Поради

Для пікантності можна додати трохи чорного перцю горошком, лавровий лист чи насіння гірчиці.

Для кольору та користі спробуйте частину білокачанної капусти замінити червонокачанною.

Для дієтичного варіанту зменште кількість олії до 300–400 мл, салат вийде легшим, але все одно збережеться.

Такий салат чудово підходить як гарнір до м’яса, риби, картоплі чи каш.

Цей рецепт вартий уваги, адже не потрібно витрачати час на стерилізацію банок, це справжній вітамінний заряд завдяки великій кількості свіжих овочів, а ще його швидко готувати, можна довго зберігати та завжди буде під рукою.