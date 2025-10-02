ТСН у соціальних мережах

69
1 хв

Овочева запіканка з яйцем: рецепт ідеального сніданку для енергійного дня

Сніданок — це не просто перше приймання їжі, а справжній «запуск двигуна» для всього організму. Те, що ми з’їдаємо вранці, впливає на наш рівень енергії, концентрацію та навіть настрій.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
40 хвилин
110 ккал
Овочева запіканка з яйцем

Овочева запіканка з яйцем / © Credits

Якщо ви шукаєте страву, яка поєднує у собі смак, користь і простоту приготування, овочева запіканка з яйцем стане вашим фаворитом. Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала свій рецепт, який легко адаптувати під власні вподобання.

Яйця забезпечують білок, цукіні та помідори — клітковину та вітаміни, а сир — кальцій та додатковий білок. Ця запіканка не надто калорійна, тому підходить навіть тим, хто стежить за фігурою, а ще її можна подавати теплою чи холодною, брати з собою на роботу чи навчання.

Інгредієнти

Цукіні
1 шт.
Помідор
1 шт.
Сир зернистий
200 г
Яйця
5 шт.
Твердий сир
100 г
Зелень (петрушка, кріп, базилік)
Сіль
Перець
Спеції
Оливкова олія

Приготування

  1. Змастіть форму для запікання олією.

  2. Наріжте цукіні та помідор тонкими скибочками.

  3. У мисці збийте яйця, додайте зернистий сир, спеції та зелень.

  4. Викладіть овочі у форму, залийте яєчно-сирною масою.

  5. Посипте зверху натертим твердим сиром.

  6. Запікайте за 180°C приблизно 25–30 хв до золотистої скоринки.

  7. Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню.

Поради

  • Додайте броколі, болгарський перець або шпинат — запіканка стане ще яскравішою та насиченішою вітамінами.

  • Замініть зернистий сир на рикоту чи м’який сир для ніжнішої текстури.

  • Експериментуйте зі спеціями: мускатний горіх, орегано чи сушений базилік зроблять смак цікавішим.

Ця овочева запіканка — чудовий приклад того, як простими продуктами можна створити поживну та красиву страву. Вона підійде і для родинного сніданку, і для легкого обіду на роботі.

69
