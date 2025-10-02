Овочева запіканка з яйцем: рецепт ідеального сніданку для енергійного дня

Овочева запіканка з яйцем / © Credits

Якщо ви шукаєте страву, яка поєднує у собі смак, користь і простоту приготування, овочева запіканка з яйцем стане вашим фаворитом. Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала свій рецепт, який легко адаптувати під власні вподобання.

Яйця забезпечують білок, цукіні та помідори — клітковину та вітаміни, а сир — кальцій та додатковий білок. Ця запіканка не надто калорійна, тому підходить навіть тим, хто стежить за фігурою, а ще її можна подавати теплою чи холодною, брати з собою на роботу чи навчання.

Інгредієнти Цукіні 1 шт. Помідор 1 шт. Сир зернистий 200 г Яйця 5 шт. Твердий сир 100 г Зелень (петрушка, кріп, базилік) Сіль Перець Спеції Оливкова олія

Приготування

Змастіть форму для запікання олією. Наріжте цукіні та помідор тонкими скибочками. У мисці збийте яйця, додайте зернистий сир, спеції та зелень. Викладіть овочі у форму, залийте яєчно-сирною масою. Посипте зверху натертим твердим сиром. Запікайте за 180°C приблизно 25–30 хв до золотистої скоринки. Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню.

Поради

Додайте броколі, болгарський перець або шпинат — запіканка стане ще яскравішою та насиченішою вітамінами.

Замініть зернистий сир на рикоту чи м’який сир для ніжнішої текстури.

Експериментуйте зі спеціями: мускатний горіх, орегано чи сушений базилік зроблять смак цікавішим.

Ця овочева запіканка — чудовий приклад того, як простими продуктами можна створити поживну та красиву страву. Вона підійде і для родинного сніданку, і для легкого обіду на роботі.