Овочева запіканка з яйцем: рецепт ідеального сніданку для енергійного дня
Сніданок — це не просто перше приймання їжі, а справжній «запуск двигуна» для всього організму. Те, що ми з’їдаємо вранці, впливає на наш рівень енергії, концентрацію та навіть настрій.
Якщо ви шукаєте страву, яка поєднує у собі смак, користь і простоту приготування, овочева запіканка з яйцем стане вашим фаворитом. Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала свій рецепт, який легко адаптувати під власні вподобання.
Яйця забезпечують білок, цукіні та помідори — клітковину та вітаміни, а сир — кальцій та додатковий білок. Ця запіканка не надто калорійна, тому підходить навіть тим, хто стежить за фігурою, а ще її можна подавати теплою чи холодною, брати з собою на роботу чи навчання.
Інгредієнти
- Цукіні
- 1 шт.
- Помідор
- 1 шт.
- Сир зернистий
- 200 г
- Яйця
- 5 шт.
- Твердий сир
- 100 г
- Зелень (петрушка, кріп, базилік)
-
- Сіль
-
- Перець
-
- Спеції
-
- Оливкова олія
-
Приготування
Змастіть форму для запікання олією.
Наріжте цукіні та помідор тонкими скибочками.
У мисці збийте яйця, додайте зернистий сир, спеції та зелень.
Викладіть овочі у форму, залийте яєчно-сирною масою.
Посипте зверху натертим твердим сиром.
Запікайте за 180°C приблизно 25–30 хв до золотистої скоринки.
Перед подачею прикрасьте свіжою зеленню.
Поради
Додайте броколі, болгарський перець або шпинат — запіканка стане ще яскравішою та насиченішою вітамінами.
Замініть зернистий сир на рикоту чи м’який сир для ніжнішої текстури.
Експериментуйте зі спеціями: мускатний горіх, орегано чи сушений базилік зроблять смак цікавішим.
Ця овочева запіканка — чудовий приклад того, як простими продуктами можна створити поживну та красиву страву. Вона підійде і для родинного сніданку, і для легкого обіду на роботі.