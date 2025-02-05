Овочеве рагу з фрикадельками: рецепт повноцінної гарячої страви

Коли хочеться урізноманітнити своє домашнє меню, приготуйте м'ясні фрикадельки в овочевому соусі. Вийде м'ясо й гарнір одночасно.
Обсмажте фрикадельки з цибулею, морквою і томатною пастою, додайте картоплю, болгарський перець, горошок, спеції, залийте водою та протушкуйте 30 хвилин.
Інгредієнти
- фарш курячий
- 400 г
- паприка мелена
- 1 ч. л.
- картопля
- 500 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- горошок заморожений
- 100 г
- часник
- 3 зубки
- паста томатна
- 2 ст. л.
- вода
- 1000 мл
- олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Картоплю очистьте, помийте та наріжте невеликими кубиками.
- Цибулю та моркву очистьте, помийте. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву – брусочками.
- Болгарський перець очистьте від насіння та наріжте середніми кубиками.
- Часник очистьте та подрібніть.
- До фаршу додайте паприку, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, руками, змоченими у воді, та сформуйте невеликі фрикадельки.
- В каструлі розігрійте олію та обсмажте фрикадельки з усіх боків до золотавого кольору, додайте цибулю, моркву, томатну пасту та обсмажте ще п'ять хвилин.
- Додайте картоплю, горошок, паприку, часник, чорний мелений перець, сіль, перемішайте і залийте гарячою водою.
- Доведіть до кипіння та готуйте на середньому вогні 30–35 хвилин.
Поради:
- Фарш використовуйте будь-який.
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