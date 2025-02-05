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Овочеве рагу з фрикадельками: рецепт повноцінної гарячої страви

Час приготування
1 год. 35 хв.
Харчова цінність на 100 г
119 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
182
Час на прочитання
1 хв
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Овочеве рагу з фрикадельками: рецепт повноцінної гарячої страви

Овочеве рагу з фрикадельками / Фото: Credits

Коли хочеться урізноманітнити своє домашнє меню, приготуйте м'ясні фрикадельки в овочевому соусі. Вийде м'ясо й гарнір одночасно.

Обсмажте фрикадельки з цибулею, морквою і томатною пастою, додайте картоплю, болгарський перець, горошок, спеції, залийте водою та протушкуйте 30 хвилин.

Інгредієнти

фарш курячий
400 г
паприка мелена
1 ч. л.
картопля
500 г
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
горошок заморожений
100 г
часник
3 зубки
паста томатна
2 ст. л.
вода
1000 мл
олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Картоплю очистьте, помийте та наріжте невеликими кубиками.
  2. Цибулю та моркву очистьте, помийте. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву – брусочками.
  3. Болгарський перець очистьте від насіння та наріжте середніми кубиками.
  4. Часник очистьте та подрібніть.
  5. До фаршу додайте паприку, чорний мелений перець, сіль, перемішайте, руками, змоченими у воді, та сформуйте невеликі фрикадельки.
  6. В каструлі розігрійте олію та обсмажте фрикадельки з усіх боків до золотавого кольору, додайте цибулю, моркву, томатну пасту та обсмажте ще п'ять хвилин.
  7. Додайте картоплю, горошок, паприку, часник, чорний мелений перець, сіль, перемішайте і залийте гарячою водою.
  8. Доведіть до кипіння та готуйте на середньому вогні 30–35 хвилин.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

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