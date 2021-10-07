Овочеве рагу з рисом: рецепт корисної закуски

Овочі — справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. Вони гарні кожен окремо, але набагато корисніше їх поєднувати.
Прекрасний варіант овочевого асорті — овочеве рагу. Його можна використовувати як закуску в холодному вигляді і як гарнір — в гарячому. Цю страву можна подавати самостійно або в поєднанні з м'ясом або птахом.
Інгредієнти:
- 0,5 кг капусти
- 0,5 кг помідорів
- 0,5 л томатного соку
- 2 моркви
- 2 цибулини
- 2 стручки болгарського перцю
- 1 кабачок
- 0,5 склянки рису
- 2-3 зубки часнику
- зелень
- олія
- сіль
Приготування
Всі овочі почистити і вимити.
Капусту нашаткувати і, злегка присолити, перетерти руками.
У глибокій сковороді розжарити олію і обсмажити в ній подрібнену цибулю з нарізаною соломкою морквою. Поступово додати капусту і тушкувати все під кришкою 15-20 хвилин.
Окремо обсмажити нарізаний соломкою болгарський перець і нарізаний невеликими шматочками кабачок.
Помідори опустити на кілька хвилин у киплячу воду, після чого очистити і нарізати маленькими шматочками.
Рис відварити в підсоленій воді до напівготовності.
Підготовлені овочі та рис укласти в глибокий сотейник або каструлю з товстим дном, залити томатним соком і тушкувати, періодично помішуючи, на повільному вогні 35-45 хвилин.
За 10 хвилин до готовності рагу посолити і довести до бажаного смаку.
У готове рагу додати пропущений через прес часник і подрібнену зелень і акуратно перемішати.
На замітку
Набір овочів і їхнє кількісне співвідношення змінюйте відповідно до свого смаку, але основним інгредієнтом повинна залишатися капуста.
Взимку замість свіжих помідорів використовуйте консервовані помідори у власному соку.
Для надання овочевому рагу легкої гостроти додайте шматочок перцю чилі.
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