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Овочеве рагу з рисом: рецепт корисної закуски

Овочеве рагу з рисом: рецепт корисної закуски

Getty Images

Овочі — справжнє джерело вітамінів і мікроелементів. Вони гарні кожен окремо, але набагато корисніше їх поєднувати.

Прекрасний варіант овочевого асорті — овочеве рагу. Його можна використовувати як закуску в холодному вигляді і як гарнір — в гарячому. Цю страву можна подавати самостійно або в поєднанні з м'ясом або птахом.

Інгредієнти:

  • 0,5 кг капусти
  • 0,5 кг помідорів
  • 0,5 л томатного соку
  • 2 моркви
  • 2 цибулини
  • 2 стручки болгарського перцю
  • 1 кабачок
  • 0,5 склянки рису
  • 2-3 зубки часнику
  • зелень
  • олія
  • сіль

Приготування

Всі овочі почистити і вимити.

Капусту нашаткувати і, злегка присолити, перетерти руками.

У глибокій сковороді розжарити олію і обсмажити в ній подрібнену цибулю з нарізаною соломкою морквою. Поступово додати капусту і тушкувати все під кришкою 15-20 хвилин.

Окремо обсмажити нарізаний соломкою болгарський перець і нарізаний невеликими шматочками кабачок.

Помідори опустити на кілька хвилин у киплячу воду, після чого очистити і нарізати маленькими шматочками.

Рис відварити в підсоленій воді до напівготовності.

Підготовлені овочі та рис укласти в глибокий сотейник або каструлю з товстим дном, залити томатним соком і тушкувати, періодично помішуючи, на повільному вогні 35-45 хвилин.

За 10 хвилин до готовності рагу посолити і довести до бажаного смаку.

У готове рагу додати пропущений через прес часник і подрібнену зелень і акуратно перемішати.

На замітку

Набір овочів і їхнє кількісне співвідношення змінюйте відповідно до свого смаку, але основним інгредієнтом повинна залишатися капуста.

Взимку замість свіжих помідорів використовуйте консервовані помідори у власному соку.

Для надання овочевому рагу легкої гостроти додайте шматочок перцю чилі.

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