- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 465
- Час на прочитання
- 1 хв
Овочеве рагу з баклажанів, картоплі та болгарського перцю: чудова ідея для гарніру
Це соковита, корисна страва з овочів. Попри відсутність м’яса, рагу виходить смачним і з насиченим ароматом.
Подавайте як самостійну страву або як гарнір до м’яса, шашликів, птиці чи риби.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- картопля
- 4 шт.
- перець болгарський
- 2–3 шт.
- перець гіркий чилі
- 0,5 шт.
- помідори
- 4 шт.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- часник
- 3 шт.
- сіль
-
- рослинна олія
-
- зелень (базилік, петрушка, кінза)
-
Баклажани помийте, наріжте на середні кубики, посоліть і залиште на 15–20 хвилин, потім відкиньте на друшляк.
Перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте середніми кубиками.
Цибулю і часник почистьте, цибулю наріжте кубиками, часник видавіть через прес.
Гіркий перець чилі наріжте кільцями.
Помідори помийте та наріжте на середні кубики.
Зелень подрібніть.
На розігрітій сковорідці з олією обсмажте баклажани до м’якості, додайте болгарський перець, томат, протушкуйте 5–7 хвилин на повільному вогні та викладіть до каструлі з товстим дном.
До цієї сковорідки влийте ще трохи олії та обсмажте цибулю до прозорості, додайте картоплю, обсмажте її до готовності та додайте до баклажанів у каструлі. Всипте зелень, додайте перець чилі, часник, сіль і перемішайте. Тушкуйте під закритою кришкою 15–20 хвилин.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
Якщо рідини в каструлі з овочами мало, долийте трохи води.