ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
465
Час на прочитання
1 хв

Овочеве рагу з баклажанів, картоплі та болгарського перцю: чудова ідея для гарніру

Це соковита, корисна страва з овочів. Попри відсутність м’яса, рагу виходить смачним і з насиченим ароматом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
112 ккал
Овочеве рагу з баклажанів картоплі та болгарського перцю

Овочеве рагу з баклажанів, картоплі та болгарського перцю / © Credits

Подавайте як самостійну страву або як гарнір до м’яса, шашликів, птиці чи риби.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
картопля
4 шт.
перець болгарський
2–3 шт.
перець гіркий чилі
0,5 шт.
помідори
4 шт.
цибуля ріпчаста
2 шт.
часник
3 шт.
сіль
рослинна олія
зелень (базилік, петрушка, кінза)

  1. Баклажани помийте, наріжте на середні кубики, посоліть і залиште на 15–20 хвилин, потім відкиньте на друшляк.

  2. Перець очистьте від насіння, видаліть плодоніжку та наріжте середніми кубиками.

  3. Цибулю і часник почистьте, цибулю наріжте кубиками, часник видавіть через прес.

  4. Гіркий перець чилі наріжте кільцями.

  5. Помідори помийте та наріжте на середні кубики.

  6. Зелень подрібніть.

  7. На розігрітій сковорідці з олією обсмажте баклажани до м’якості, додайте болгарський перець, томат, протушкуйте 5–7 хвилин на повільному вогні та викладіть до каструлі з товстим дном.

  8. До цієї сковорідки влийте ще трохи олії та обсмажте цибулю до прозорості, додайте картоплю, обсмажте її до готовності та додайте до баклажанів у каструлі. Всипте зелень, додайте перець чилі, часник, сіль і перемішайте. Тушкуйте під закритою кришкою 15–20 хвилин.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

  • Якщо рідини в каструлі з овочами мало, долийте трохи води.

Дата публікації
Кількість переглядів
465
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie