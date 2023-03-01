Овочеві котлети: рецепт для тих, хто дотримується посту

Овочеві котлети чудово підійдуть для пісного столу. Багато хто не уявляє собі котлет без м'яса, але з овочів вони виходять також дуже смачними та корисними.

До складу входять звичайні для багатьох продукти: рис, капуста, картопля. За часом це також не буде витратним. Потрібно підготувати овочі і добре перемішати, щоб усе було однорідним.

Складники

рис – 100 г;

картопля – 150 г;

капуста білокачанна – 300 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 2 шт.;

борошно – 3 ст. л;

олія – для смаження;

чорний перець мелений;

сіль.

Приготування

Рис відваріть до готовності. Очищену картоплю, моркву, цибулю, капусту пропустіть через м'ясорубку, а потім додайте відварений рис, борошно, сіль та перець за смаком. Овочевий фарш добре перемішайте.

Злегка змочуючи руки у воді, формуйте котлети. Обсмажте їх на добре розігрітій сковороді з олією, з двох боків до золотистої скоринки – страва готова.

Поради

Овочеві котлети подавайте гарячими зі сметаною, можна пісною.

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