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Овочеві котлети: рецепт для тих, хто дотримується посту

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1430
Час на прочитання
1 хв
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Овочеві котлети: рецепт для тих, хто дотримується посту

Фото: Credits

Овочеві котлети чудово підійдуть для пісного столу. Багато хто не уявляє собі котлет без м'яса, але з овочів вони виходять також дуже смачними та корисними.

До складу входять звичайні для багатьох продукти: рис, капуста, картопля. За часом це також не буде витратним. Потрібно підготувати овочі і добре перемішати, щоб усе було однорідним.

Складники

  • рис – 100 г;
  • картопля – 150 г;
  • капуста білокачанна – 300 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • морква – 2 шт.;
  • борошно – 3 ст. л;
  • олія – для смаження;
  • чорний перець мелений;
  • сіль.

Приготування

Рис відваріть до готовності. Очищену картоплю, моркву, цибулю, капусту пропустіть через м'ясорубку, а потім додайте відварений рис, борошно, сіль та перець за смаком. Овочевий фарш добре перемішайте.

Злегка змочуючи руки у воді, формуйте котлети. Обсмажте їх на добре розігрітій сковороді з олією, з двох боків до золотистої скоринки – страва готова.

Поради

Овочеві котлети подавайте гарячими зі сметаною, можна пісною.

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Дата публікації
Перегляди
1430
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