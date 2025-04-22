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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

Овочеві оладки: рецепт без борошна

Овочеві оладки без борошна — чудовий варіант легкої вечері чи ситного сніданку, який підходить не лише вегетаріанцям, а й усім, хто хоче урізноманітнити свій раціон і зменшити споживання глютену та простих вуглеводів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
115 ккал
Овочеві оладки: вегетаріанський рецепт без борошна

Овочеві оладки: вегетаріанський рецепт без борошна / © Credits

Кухар Роман Ємець поділився простим, але дуже корисним рецептом овочевих оладок, які містять багато рослинного білка, клітковини, антиоксидантів і не потребують жодного грама пшеничного борошна. Така страва не тільки легко засвоюється, а ще й має приємний насичений смак і яскравий аромат завдяки використанню спецій, зелені та кунжутної олії.

Інгредієнти

Сочевиця
150 г
Молоко (рослинне або коров’яче)
150 мл
Молоко (рослинне або коров’яче)
150 мл
Яйця курячі
1 шт.
Броколі (свіже або розморожене)
100 г
Стебло селери
100 г
Кріп
Орегано сушений
½ ч. л
Куркума мелена
½ ч. л
Кунжутна олія
1 ч. л
Сіль
Вустерський соус
1 ст. л
Мелений льон
1 ст. л
Рослинна олія

Приготування

  • Змішайте у блендері сочевицю з молоком (рослинним або звичайним), щоб утворилось однорідне пюре.

  • До пюре додайте збите яйце, дрібно нарізані броколі та селеру, подрібнений кріп, спеції (орегано, куркума, сіль), кунжутну олію, Вустерський соус і ложку меленого льону. Добре перемішайте.

  • Залиште масу на 10 хв — льон почне працювати як природний загусник і зв’яже інгредієнти між собою.

  • Розігрійте рослинну олію на сковороді та смажте оладки на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до рум’яної скоринки. Головне — не пересушити їх, щоб зберегти ніжну текстуру всередині.

  • Для ще насиченішого смаку готові оладки можна змастити кисло-солодким соусом або подати з соусом на основі йогурту, а зверху посипати підсмаженим кунжутом.

Поради:

  • Якщо хочете зробити страву повністю веганською — замініть яйце на додаткову ложку меленого льону, змішаного з 2 ст. л води.

  • Для варіацій смаку можна додати натерту моркву, цукіні чи солодкий перець.

  • Замість смаження оладки можна запекти в духовці при 180°C протягом 15–20 хв.

Ідеї для подачі

  • З грецьким йогуртом і часниковим соусом.

  • У вигляді бургерів: між двома половинками цільнозернової булки з листям салату та соусом.

  • З хумусом, овочами та кускусом.

Ці оладки — приклад того, як легко та смачно можна поєднати здоровий спосіб життя з гастрономічним задоволенням. Спробуйте та ваша рідина точно попросить добавки.

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