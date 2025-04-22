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Овочеві оладки: рецепт без борошна
Овочеві оладки без борошна — чудовий варіант легкої вечері чи ситного сніданку, який підходить не лише вегетаріанцям, а й усім, хто хоче урізноманітнити свій раціон і зменшити споживання глютену та простих вуглеводів.
Кухар Роман Ємець поділився простим, але дуже корисним рецептом овочевих оладок, які містять багато рослинного білка, клітковини, антиоксидантів і не потребують жодного грама пшеничного борошна. Така страва не тільки легко засвоюється, а ще й має приємний насичений смак і яскравий аромат завдяки використанню спецій, зелені та кунжутної олії.
Інгредієнти
- Сочевиця
- 150 г
- Молоко (рослинне або коров’яче)
- 150 мл
- Молоко (рослинне або коров’яче)
- 150 мл
- Яйця курячі
- 1 шт.
- Броколі (свіже або розморожене)
- 100 г
- Стебло селери
- 100 г
- Кріп
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- Орегано сушений
- ½ ч. л
- Куркума мелена
- ½ ч. л
- Кунжутна олія
- 1 ч. л
- Сіль
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- Вустерський соус
- 1 ст. л
- Мелений льон
- 1 ст. л
- Рослинна олія
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Приготування
Змішайте у блендері сочевицю з молоком (рослинним або звичайним), щоб утворилось однорідне пюре.
До пюре додайте збите яйце, дрібно нарізані броколі та селеру, подрібнений кріп, спеції (орегано, куркума, сіль), кунжутну олію, Вустерський соус і ложку меленого льону. Добре перемішайте.
Залиште масу на 10 хв — льон почне працювати як природний загусник і зв’яже інгредієнти між собою.
Розігрійте рослинну олію на сковороді та смажте оладки на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до рум’яної скоринки. Головне — не пересушити їх, щоб зберегти ніжну текстуру всередині.
Для ще насиченішого смаку готові оладки можна змастити кисло-солодким соусом або подати з соусом на основі йогурту, а зверху посипати підсмаженим кунжутом.
Поради:
Якщо хочете зробити страву повністю веганською — замініть яйце на додаткову ложку меленого льону, змішаного з 2 ст. л води.
Для варіацій смаку можна додати натерту моркву, цукіні чи солодкий перець.
Замість смаження оладки можна запекти в духовці при 180°C протягом 15–20 хв.
Ідеї для подачі
З грецьким йогуртом і часниковим соусом.
У вигляді бургерів: між двома половинками цільнозернової булки з листям салату та соусом.
З хумусом, овочами та кускусом.
Ці оладки — приклад того, як легко та смачно можна поєднати здоровий спосіб життя з гастрономічним задоволенням. Спробуйте та ваша рідина точно попросить добавки.