Овочеві оладки: рецепт без борошна

Овочеві оладки: вегетаріанський рецепт без борошна / © Credits

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Кухар Роман Ємець поділився простим, але дуже корисним рецептом овочевих оладок, які містять багато рослинного білка, клітковини, антиоксидантів і не потребують жодного грама пшеничного борошна. Така страва не тільки легко засвоюється, а ще й має приємний насичений смак і яскравий аромат завдяки використанню спецій, зелені та кунжутної олії.

Інгредієнти Сочевиця 150 г Молоко (рослинне або коров’яче) 150 мл Молоко (рослинне або коров’яче) 150 мл Яйця курячі 1 шт. Броколі (свіже або розморожене) 100 г Стебло селери 100 г Кріп Орегано сушений ½ ч. л Куркума мелена ½ ч. л Кунжутна олія 1 ч. л Сіль Вустерський соус 1 ст. л Мелений льон 1 ст. л Рослинна олія

Приготування

Змішайте у блендері сочевицю з молоком (рослинним або звичайним), щоб утворилось однорідне пюре.

До пюре додайте збите яйце, дрібно нарізані броколі та селеру, подрібнений кріп, спеції (орегано, куркума, сіль), кунжутну олію, Вустерський соус і ложку меленого льону. Добре перемішайте.

Залиште масу на 10 хв — льон почне працювати як природний загусник і зв’яже інгредієнти між собою.

Розігрійте рослинну олію на сковороді та смажте оладки на середньому вогні по 3–4 хв з кожного боку до рум’яної скоринки. Головне — не пересушити їх, щоб зберегти ніжну текстуру всередині.

Для ще насиченішого смаку готові оладки можна змастити кисло-солодким соусом або подати з соусом на основі йогурту, а зверху посипати підсмаженим кунжутом.

Поради:

Якщо хочете зробити страву повністю веганською — замініть яйце на додаткову ложку меленого льону, змішаного з 2 ст. л води.

Для варіацій смаку можна додати натерту моркву, цукіні чи солодкий перець.

Замість смаження оладки можна запекти в духовці при 180°C протягом 15–20 хв.

Ідеї для подачі

З грецьким йогуртом і часниковим соусом.

У вигляді бургерів: між двома половинками цільнозернової булки з листям салату та соусом.

З хумусом, овочами та кускусом.

Ці оладки — приклад того, як легко та смачно можна поєднати здоровий спосіб життя з гастрономічним задоволенням. Спробуйте та ваша рідина точно попросить добавки.

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