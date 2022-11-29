Овочевий суп із макаронами: рецепт корисної страви

У холодну пору року популярність супів зростає. Якщо ж ви дбаєте про своє здоров'я і віддаєте перевагу корисним стравам, то варто запастися рецептами насамперед овочевих овочевих супів.

Чим більше в супі різноманітних овочів, тим багатший смак і більше користі для здоров'я, тому що в одній тарілці ви отримуєте більший набір вітамінів та мікроелементів. Пропонуємо вам такий рецепт овочевого супу.

Складники

оливкова олія — ​​4 столові ложки

цибуля — 1 шт.

часник — 1 зубчик

морква – 1 шт.

селера — 1 паличка

сіль

гарбуз — 400 г

картопля — 400 г

помідор — 1 шт

свіжий розмарин — 1 гілочка

овочевий бульйон, вода, у якій варилася квасоля, або вода – 1 літр

варена квасоля — 400 г

400 г капуста чи шпинат — 200 г

макарони (можна використовувати будь-яку коротку або поламані спагеті) — 150 г

Підготовка

Почистіть і наріжте цибулю кубиками.

почистіть і тонко наріжте часник.

Наріжте кубиками моркву та селеру.

Наріжте гарбуз невеликими шматками.

Наріжте невеликими кубиками картоплю.

Відваріть квасолю (можна використовувати консервовану).

Очистіть від шкірки та наріжте кубиками помідор.

Капусту чи шпинат наріжте стрічками.

Приготування

Помістіть олію, цибулю, часник, моркву, селеру і щіпку солі в каструлю і злегка обсмажуйте, поки овочі не стануть м'якими. Додайте гарбуз, картопля, помідори, розмарин і варіть хвилину, потім залийте бульйоном або водою, варіть протягом 25 хвилин.

Додайте квасолю, зелень та макарони та варіть ще 10 хвилин (або відповідно до інструкції на макаронах).

Щоб зробити це у звичайній каструлі, варіть гарбузово-картопляну суміш протягом 25 хвилин, потім додайте квасолю, зелень і спагеті, і варіть ще 10 хвилин, або доки паста не буде приготована ​​так, як вам подобається.

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