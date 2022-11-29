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Овочевий суп із макаронами: рецепт корисної страви

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
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409
Час на прочитання
2 хв
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Овочевий суп із макаронами: рецепт корисної страви

Фото: Credits

У холодну пору року популярність супів зростає. Якщо ж ви дбаєте про своє здоров'я і віддаєте перевагу корисним стравам, то варто запастися рецептами насамперед овочевих овочевих супів.

Чим більше в супі різноманітних овочів, тим багатший смак і більше користі для здоров'я, тому що в одній тарілці ви отримуєте більший набір вітамінів та мікроелементів. Пропонуємо вам такий рецепт овочевого супу.

Складники

  • оливкова олія — ​​4 столові ложки
  • цибуля — 1 шт.
  • часник — 1 зубчик
  • морква – 1 шт.
  • селера — 1 паличка
  • сіль
  • гарбуз — 400 г
  • картопля — 400 г
  • помідор — 1 шт
  • свіжий розмарин — 1 гілочка
  • овочевий бульйон, вода, у якій варилася квасоля, або вода – 1 літр
  • варена квасоля —   400 г
  • капуста чи шпинат — 200 г
  • макарони (можна використовувати будь-яку коротку або поламані спагеті) — 150 г

Підготовка

  • Почистіть і наріжте цибулю кубиками.
  • почистіть і тонко наріжте часник.
  • Наріжте кубиками моркву та селеру.
  • Наріжте гарбуз невеликими шматками.
  • Наріжте невеликими кубиками картоплю.
  • Відваріть квасолю (можна використовувати консервовану).
  • Очистіть від шкірки та наріжте кубиками помідор.
  • Капусту чи шпинат наріжте стрічками.

Приготування

Помістіть олію, цибулю, часник, моркву, селеру і щіпку солі в каструлю і злегка обсмажуйте, поки овочі не стануть м'якими. Додайте гарбуз, картопля, помідори, розмарин і варіть хвилину, потім залийте бульйоном або водою, варіть протягом 25 хвилин.

Додайте квасолю, зелень та макарони та варіть ще 10 хвилин (або відповідно до інструкції на макаронах).

Щоб зробити це у звичайній каструлі, варіть гарбузово-картопляну суміш протягом 25 хвилин, потім додайте квасолю, зелень і спагеті, і варіть ще 10 хвилин, або доки паста не буде приготована ​​так, як вам подобається.

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Дата публікації
Перегляди
409
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