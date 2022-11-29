Овочевий суп із макаронами: рецепт корисної страви

У холодну пору року популярність супів зростає. Якщо ж ви дбаєте про своє здоров'я і віддаєте перевагу корисним стравам, то варто запастися рецептами насамперед овочевих овочевих супів.
Чим більше в супі різноманітних овочів, тим багатший смак і більше користі для здоров'я, тому що в одній тарілці ви отримуєте більший набір вітамінів та мікроелементів. Пропонуємо вам такий рецепт овочевого супу.
Складники
- оливкова олія — 4 столові ложки
- цибуля — 1 шт.
- часник — 1 зубчик
- морква – 1 шт.
- селера — 1 паличка
- сіль
- гарбуз — 400 г
- картопля — 400 г
- помідор — 1 шт
- свіжий розмарин — 1 гілочка
- овочевий бульйон, вода, у якій варилася квасоля, або вода – 1 літр
- варена квасоля — 400 г
- капуста чи шпинат — 200 г
- макарони (можна використовувати будь-яку коротку або поламані спагеті) — 150 г
Підготовка
- Почистіть і наріжте цибулю кубиками.
- почистіть і тонко наріжте часник.
- Наріжте кубиками моркву та селеру.
- Наріжте гарбуз невеликими шматками.
- Наріжте невеликими кубиками картоплю.
- Відваріть квасолю (можна використовувати консервовану).
- Очистіть від шкірки та наріжте кубиками помідор.
- Капусту чи шпинат наріжте стрічками.
Приготування
Помістіть олію, цибулю, часник, моркву, селеру і щіпку солі в каструлю і злегка обсмажуйте, поки овочі не стануть м'якими. Додайте гарбуз, картопля, помідори, розмарин і варіть хвилину, потім залийте бульйоном або водою, варіть протягом 25 хвилин.
Додайте квасолю, зелень та макарони та варіть ще 10 хвилин (або відповідно до інструкції на макаронах).
Щоб зробити це у звичайній каструлі, варіть гарбузово-картопляну суміш протягом 25 хвилин, потім додайте квасолю, зелень і спагеті, і варіть ще 10 хвилин, або доки паста не буде приготована так, як вам подобається.
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