Французька кухня давно вийшла за межі соусів із вершками та багетів із маслом. Сучасні фудблогери, як-от Eugenie Derousseau, показують інший бік гастрономії, наприклад простий, корисний та дуже естетичний. Її овочевий рулет «Roulé de légumes» — саме той рецепт, який легко адаптується під будь-який раціон.

Інгредієнти

Для основи

морква 2 шт.

картопля 2 шт.

кабачок 1 шт.

сіль

перець

шніт-цибуля

яйця 2 шт.

терта моцарела

Начинка

крем-сир

листя салату

свіжі овочі

лосось або курка

соус

Приготування

Очистьте та натріть усі овочі. За потреби відтисніть зайву рідину через чистий рушник, це важливо для текстури. Додайте яйця, спеції та терту моцарелу. Добре перемішайте. Рівномірно викладіть масу на деко, застелене пергаментом. Запікайте 30 хв за 180°C у попередньо розігрітій духовці. Дайте основі повністю охолонути, обережно зніміть з пергаменту. Додайте начинку, згорніть рулетом і наріжте порційно.

Roulé de légumes — це більше, ніж рецепт. Це сучасний підхід до їжі: усвідомлений, гнучкий та красивий. Саме такі страви формують нову кулінарну естетику, де баланс і задоволення йдуть поруч.