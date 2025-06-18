Овочевий салат із нутом: рецепт поживної страви

Овочевий салат із нутом / © Associated Press

Реклама

Один із таких варіантів — овочевий салат із нутом та авокадо, який нещодавно з’явився на сторінці популярного кулінарного блогу Aytens Kitchen. Нут (турецький горох) — джерело рослинного білка, клітковини, вітамінів групи B, заліза та магнію. Це ідеальний продукт для тих, хто прагне здорового способу життя, дотримується вегетаріанської дієти чи просто хоче зробити харчування збалансованішим.

Інгредієнти

Для салату

Стиглий авокадо 1 шт.

Варений нут 250 г

Зелений салат (айсберг, ромен або латук) 1 пучок

Огірок 1 шт.

Помідор 1 шт.

Червоний болгарський перець ½ шт.

Червона чи біла цибулина 1 шт.

Свіжа петрушка

Для заправки

Лимонний сік ½ шт.

Оливкова олія 1 ст. л

Сіль

Чорний перець

Приготування

Нут відваріть до готовності, якщо використовуєте сушений (попередньо замочіть на ніч). Якщо консервований — промийте у холодній воді та дайте стекти. Авокадо почистьте, видаліть кісточку та наріжте кубиками чи скибочками. Щоб м’якуш не потемніла, одразу збризніть кількома краплями лимонного соку. Овочі помийте та наріжте: огірок — півкільцями чи кубиками, помідор — кубиками, цибулю — тонкими півкільцями, перець — дрібною соломкою, зелений салат порвіть руками на шматки. Петрушку дрібно нарубайте. Змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці. Змішайте лимонний сік, олію, сіль та спеції до смаку. За бажанням можна додати ½ ч. л діжонської гірчиці чи трохи меду для балансу смаку. Полийте заправкою салат перед подачею та обережно перемішайте, щоб не пошкодити ніжні шматочки авокадо.

Поради

Якщо готуєте салат наперед, додавайте авокадо та заправку безпосередньо перед подачею — так він залишиться свіжим і не втратить вигляду.

Можна урізноманітнити рецепт, додавши бринзу, фету чи сир тофу.

Для ситності — подавайте салат із запеченим лавашем або грінками.

Влітку можна додати кілька листочків м’яти чи базиліку — для свіжості.

Овочевий салат із нутом — це не просто легка закуска. Це повноцінна страва, яка дарує вашому тілу всі необхідні мікроелементи, водночас тішить яскравим смаком та виглядом.