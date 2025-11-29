ТСН у соціальних мережах

Овочевий салат із тунцем: рецепт здорового перекусу

Якщо ви дотримуєтеся здорового харчування, або хочете швидко перекусити, то цей смачний, корисний салат для вас.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
67 ккал
Овочевий салат із тунцем

Овочевий салат із тунцем / © Credits

Готується просто і швидко, поки варяться яйця, підготуйте овочі. Подавайте одразу ж після приготування.

Інгредієнти

консервований тунець у власному соку
1 банка
яйця курячі
2 шт.
листя салату
80 г
помідори чері
5 шт.
огірок свіжий
1 шт.
петрушка
1 гілочка
цибуля фіолетова
1 шт.
олія оливкова
перець чорний мелений
сіль

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть і розріжте на чотири частини.

  2. Овочі помийте та обсушіть паперовим рушником.

  3. Помідори розріжте на половинки.

  4. Огірок наріжте півкільцями.

  5. Цибулю очистьте і наріжте кільцями.

  6. Із консервованого тунця злийте рідину.

  7. На плоске блюдо викладіть листя салату, у центрі викладіть тунець, біля тунця по колу викладіть помідори, огірок, яйця, потім кілька кілець фіолетової цибулі. Прикрасьте листочками петрушки.

  8. Поперчіть, посоліть і збризніть оливковою олією.

Поради:

  • За бажанням можна додати оливки.

