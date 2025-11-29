- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Овочевий салат із тунцем: рецепт здорового перекусу
Якщо ви дотримуєтеся здорового харчування, або хочете швидко перекусити, то цей смачний, корисний салат для вас.
Готується просто і швидко, поки варяться яйця, підготуйте овочі. Подавайте одразу ж після приготування.
Інгредієнти
- консервований тунець у власному соку
- 1 банка
- яйця курячі
- 2 шт.
- листя салату
- 80 г
- помідори чері
- 5 шт.
- огірок свіжий
- 1 шт.
- петрушка
- 1 гілочка
- цибуля фіолетова
- 1 шт.
- олія оливкова
- перець чорний мелений
- сіль
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть і розріжте на чотири частини.
Овочі помийте та обсушіть паперовим рушником.
Помідори розріжте на половинки.
Огірок наріжте півкільцями.
Цибулю очистьте і наріжте кільцями.
Із консервованого тунця злийте рідину.
На плоске блюдо викладіть листя салату, у центрі викладіть тунець, біля тунця по колу викладіть помідори, огірок, яйця, потім кілька кілець фіолетової цибулі. Прикрасьте листочками петрушки.
Поперчіть, посоліть і збризніть оливковою олією.
Поради:
За бажанням можна додати оливки.