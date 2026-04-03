ТСН у соціальних мережах

Овочевий салат з оригінальною заправкою: рецепт легкої та корисної страви

Приготування цього овочевого салату не забере у вас багато часу.

Овочевий салат з оригінальною заправкою

Овочевий салат з оригінальною заправкою / © Credits

Соковитий, хрусткий, з легкою заправкою салат підійде як для сімейного обіду, так і для святкового столу.

Інгредієнти:

  • пекінська капуста — 250 г;

  • морква — 1 шт.;

  • огірок свіжий — 1 шт.;

  • яйця — 4 шт.;

  • сіль;

  • зелень (кріп, петрушку).

Для заправки:

  • жовтки — 4 шт.;

  • йогурт (несолодкий) — 3 ст. л.;

  • оливкова олія — 1 ст. л.;

  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

  • лимонний сік — 1 ст. л.;

  • перець чорний мелений

  • сіль.

Приготування:

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, відокремте білки від жовтків.

  2. Для заправки: з’єднайте яєчні жовтки, гірчицю, йогурт, лимонний сік, оливкову олію, додайте перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте.

  3. Пекінську капусту наріжте тонкою соломкою.

  4. Моркву очистьте, помийте і наріжте на тертці для корейської моркви.

  5. Огірок наріжте брусочками.

  6. Білки від яєць наріжте соломкою.

  7. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.

  8. У миску викладіть пекінську капусту, моркву, огірок, білки, зелень, посоліть, акуратно перемішайте, заправте заправкою і ще раз перемішайте.

Поради:

  • Салат за бажанням можна заправити сметаною.

  • Можна додати нарізану кубиками відварну курячу грудинку

