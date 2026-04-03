Овочевий салат з оригінальною заправкою: рецепт легкої та корисної страви
Приготування цього овочевого салату не забере у вас багато часу.
Соковитий, хрусткий, з легкою заправкою салат підійде як для сімейного обіду, так і для святкового столу.
Інгредієнти:
пекінська капуста — 250 г;
морква — 1 шт.;
огірок свіжий — 1 шт.;
яйця — 4 шт.;
сіль;
зелень (кріп, петрушку).
Для заправки:
жовтки — 4 шт.;
йогурт (несолодкий) — 3 ст. л.;
оливкова олія — 1 ст. л.;
гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
лимонний сік — 1 ст. л.;
перець чорний мелений
сіль.
Приготування:
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, відокремте білки від жовтків.
Для заправки: з’єднайте яєчні жовтки, гірчицю, йогурт, лимонний сік, оливкову олію, додайте перець чорний мелений, сіль і добре перемішайте.
Пекінську капусту наріжте тонкою соломкою.
Моркву очистьте, помийте і наріжте на тертці для корейської моркви.
Огірок наріжте брусочками.
Білки від яєць наріжте соломкою.
Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і дрібно наріжте.
У миску викладіть пекінську капусту, моркву, огірок, білки, зелень, посоліть, акуратно перемішайте, заправте заправкою і ще раз перемішайте.
Поради:
Салат за бажанням можна заправити сметаною.
Можна додати нарізану кубиками відварну курячу грудинку