Вівсяно-картопляні котлети: рецепт пісної страви

Вівсяні котлети з картоплею – це гарна альтернатива м'ясним котлетам під час посту. Вони мають у своєму складі пісні продукти, але на смак схожі на м'ясні і виходять ніжними з апетитною хрумкою скоринкою.
Для приготування знадобляться вівсяні пластівці, картопля, морква, цибуля та часник. Подавайте котлети з соусом або овочевим салатом.
Інгредієнти
- пластівці вівсяні швидкого приготування
- 1 скл.
- вода
- 0,5 скл.
- картопля
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- часник
- 1 зубок
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- Вівсяні пластівці залийте окропом. Залиште на 5-10 хвилин.
- Картоплю, моркву, цибулю та часник очистьте, помийте і натріть на дрібній тертці, а часник вичавіть через прес.
- У мисці з'єднайте вівсяну суміш, картоплю з цибулею, морквою і часником. Посоліть, поперчіть. Добре перемішайте.
- Руками, злегка змоченими у воді, сформуйте з отриманої маси котлети. Обсмажте їх на добре розігрітій на середньому вогні сковороді з олією до золотавого кольору.
Порада:
За бажанням додайте приправи.
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