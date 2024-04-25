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Вівсяно-картопляні котлети: рецепт пісної страви

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
206 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
405
Час на прочитання
1 хв
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Вівсяно-картопляні котлети: рецепт пісної страви

Вівсяно-картопляні котлети / Фото: Credits

Вівсяні котлети з картоплею – це гарна альтернатива м'ясним котлетам під час посту. Вони мають у своєму складі пісні продукти, але на смак схожі на м'ясні і виходять ніжними з апетитною хрумкою скоринкою.

Для приготування знадобляться вівсяні пластівці, картопля, морква, цибуля та часник. Подавайте котлети з соусом або овочевим салатом.

Інгредієнти

пластівці вівсяні швидкого приготування
1 скл.
вода
0,5 скл.
картопля
2 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
часник
1 зубок
перець чорний мелений
сіль
олія
  1. Вівсяні пластівці залийте окропом. Залиште на 5-10 хвилин.
  2. Картоплю, моркву, цибулю та часник очистьте, помийте і натріть на дрібній тертці, а часник вичавіть через прес.
  3. У мисці з'єднайте вівсяну суміш, картоплю з цибулею, морквою і часником. Посоліть, поперчіть. Добре перемішайте.
  4. Руками, злегка змоченими у воді, сформуйте з отриманої маси котлети. Обсмажте їх на добре розігрітій на середньому вогні сковороді з олією до золотавого кольору.

Порада:

За бажанням додайте приправи.

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