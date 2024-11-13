П’яна вишня: рецепт надзвичайно смачного торту

Поєднання соковитих вишень, насиченого шоколадного бісквіта та крему на основі згущеного молока робить цей торт незабутньою смакотою, яку обов’язково варто спробувати приготувати.
На сторінці angelinazinkovaaa показали, як приготувати неймовірно смачний шоколадно-вишневий торт "П’яна вишня".
Інгредієнти
- Яйця
- 6 шт.
- Цукор
- 1 склянка
- Сіль
- Розпушувач
- 1 ч. л
- Какао
- 2 ст.л
- Борошно
- 1 склянка
- Згущене молоко
- 1 банка
- Вершкове масло
- 250 г
- Вишні
- 400-500 г
Приготування:
- Збивайте яйця з цукром протягом 10 хвилин, поки суміш не стане пишною та світлою. Додайте дрібку солі та соду, погашену оцтом (або розпушувач).
- Далі поетапно, у 2-3 заходи, додайте какао та борошно.
- Для випікання використайте форму діаметром 23 см.
- Розігрійте духовку до 170°C і випікайте бісквіт протягом 40-45 хвилин. Готовий бісквіт при натисканні має швидко повертати свою форму. Під час випікання він набуває округлої форми, але після охолодження верх трохи осяде.
- Коли бісквіт повністю охолоне, зріжте верхній шар і видаліть частину м’якоті, щоб залишився каркас для начинки.
- Розм’якшене вершкове масло змішайте зі згущеним молоком до однорідності. Додайте подрібнений м'якуш бісквіта, вишні та за бажанням трохи соку з вишень. Усе ретельно перемішайте.
- Викладіть начинку всередину підготовленого каркаса, а зверху полийте глазур’ю. Торт можна залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч для насичення.
Поради:
- Якщо хочете, вишні можна попередньо замочити в улюбленому алкоголі.
Торт "П’яна вишня" стане справжньою окрасою будь-якого святкового столу, адже кожен шматочок наповнений яскравим смаком шоколаду та соковитих вишень.
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