П'ять ідей для новорічного столу: форшмак, салат, вишуканий суп, запечена індичка та десерт

Щоб новорічна трапеза сподобалася та запам'яталася, стіл не обов'язково має ломитися від кількості страв.

Пропонуємо вам приготувати п'ять оригінальних страв, які, напевно, всім сподобаються і допоможуть створити неповторну атмосферу свята.

Як закуску рекомендуємо приготувати форшмак за рецептом Світлани Матющенко. Подавати його можна з грінками або тостами з різних видів хліба чи у тарталетках.

Класичний форшмак

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Інгредієнти:

0,5 кг слабосоленого оселедця

2 скибочки батона

1 цибулина

1 зелене яблуко

4 яйця

100 г вершкового масла

чорний мелений перець

Приготування

З батона зрізати кірки та замочити м'якуш на 10-15 хвилин у невеликій кількості води.

Оселедець очистити від шкіри, випатрати, відрізати голову, видалити всі кістки та нарізати філе шматками. Очищену цибулину та яблуко, а також зварені круто яйця теж нарізати невеликими шматочками.

Підготовлені оселедець, цибулю, яблуко та яйця провернути через м'ясорубку з дрібними ґратами або перебити блендером. Потім додати відтиснутий батон і знову провернути через м'ясорубку.

Оселедець злегка поперчити, ввести розм'якшене вершкове масло і ретельно вибити віночком або блендером до однорідного стану.

Салат Цезар із куркою

Салат Цезар" / фото: Bene Gusto

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко пропонує простий рецепт відомого салату "Цезар", який уперше приготували ще 1924 року.

Інгредієнти:

1 куряче філе (250 г)

пучок салату романо чи айсинг

5-6 томатів чері

10 г вершкового масла для смаження

1 скл. оливкової олії

30 г пармезану

Для грінок:

5-6 скибочок багета

1 ст. оливкової олії

1-2 зубчики часнику

Для соусу:

1 жовток

3 ст. л. оливкової олії

2 ч. л. вустерського соусу

зубчик часнику

лимон

сіль

перець

Приготування покроково:

1. Куряче філе промиваємо і добре просушуємо. Солимо, перчимо і змащуємо з усіх боків невеликою кількістю оливкової олії. Обсмажуємо на добре розігрітій сковороді, додаючи вершкове масло, щоб куряча грудка зберегла соковитість. У процесі смаження кілька разів перевертаємо, щоб м'ясо поступово приготувалося. Процес займає близько 10 хвилин, довше тримати не раджу, щоби не пересушити.

2. На окремій сковороді розігріваємо 1 ст. оливкової олії. Обсмажуємо часник до золотистого кольору та прибираємо його. Викладаємо нарізані невеликими кубиками (приблизно 7х7 мм) шматочки багета або білого батона.

3. Для приготування заправки можна використовувати блендер або збивати інгредієнти за допомогою віночка або виделки. У першому варіанті соус вийде більш однорідної суміші і зіб'ється швидше. Для цього в чашу блендера виливаємо 3 ст. л. оливкової олії, додаємо жовток, соус вустерський, сіль, перець, лимонний сік і пропущений через прес зубчик часнику. Накриваємо жовток ніжкою блендера і збиваємо на швидкості близько 30 секунд, не відриваючи ніжку від дна. У цей час жовток змішається з маслом і з'явиться світла емульсія. Тепер можна сміливо піднімати ніжку та перемішувати компоненти.

4. Листя салату промиваємо і добре просушуємо. Перекладаємо в миску, додаємо частину грінок і трохи тертого пармезану, трохи виливаємо соусу і добре перемішуємо.

5. Філе нарізаємо тонкими скибочками, а томати половинками або четвертинками залежно від розміру. Можна все перемішати в загальному салатнику або викласти порційно на тарілки. Для цього зелень кладемо на тарілку, зверху викладаємо курку, томати, хрусткі грінки та сир.

Вершковий суп із мідіями

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Це вишукана, але не така вже складна в приготуванні страва здивує гостей і дуже прикрасить новорічний стіл.

Інгредієнти на 4 порції:

1 кг мідій

2 скл. білого вина, сухого

2 моркви середнього розміру

1 стебло селери

3 скл. води (для супу, не для мідій)

1 кубик рибного бульйону

2 скл. жирних вершків

каєнський перець

петрушка

сіль

хліб

Промити мідії та переконатися, що всі вони закриті. У каструлю закинути мідії та налити догори води (обов'язково чистою, відфільтрованою), а також вино. Накрити кришкою і варити мідії доти, доки вони не розкриються. Коли мідії розкрилися, виловити їх із каструлі та очистити м'ясо від раковин.

У каструлю налити 3 склянки води, додати|добавляти| рибний бульйонний кубик і варити близько 4 хвилин. Моркву та селеру нарізати маленькими кубиками і закинути до каструлі. Потім додати вершки, мідії, каєнський перець за смаком і варити до готовності овочів.

Порада: можна зберегти деякі мушлі і використовувати їх як прикрасу для супу перед подаванням на стіл. Суп подавати зі скибочкою хліба, посипавши зверху дрібно нарізаною петрушкою.

Святкова індичка по-східному

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Як основну страву можна приготувати індичку, фаршировану рисом із сухофруктами.

Інгредієнти:

індичка - до 7 кг

курага - 300 г

200 г вершкового масла

1 кг рису басматі

2 цибулини

кілька зубчиків часнику

2 моркви

100 г ізюму

200 г інжиру в'яленого чи свіжого

олія

петрушка

5 ст. ложок меду (лучний, різнотрав'я або гречаний)

сіль

перець.

Начинка №1

Курагу вимити, замочити у гарячій воді на 15 хвилин і, давши підсохнути, подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Додати розм'якшене вершкове масло і збити.

Начинка №2

Рис промити та відварити до напівготовності. Петрушку вимити, обсушити та подрібнити. Родзинки та інжир вимити, замочити в окропі на 10 хвилин, після інжир дрібно нарізати. Цибулю, часник і моркву подрібнити. Обсмажувати овочі на сковороді 5 хвилин. Змішати з ними рис, родзинки та інжир. Додати петрушку. Посолити, поперчити до смаку, ще раз перемішати і відставити.

Вимиту індичку натерти сіллю та перцем. Тонкою дерев'яною лопаткою ретельно відокремити шкіру по всій птиці, не знімаючи її повністю. І потроху викладати під шкіру пюре з кураги. Повернувши шкіру на місце, обережно розподілити пюре углиб по всій поверхні. Щільно начинити індичку начинкою №2 і розріз зашити шпагатом. Обмазати індичку медом і помістити на лист. Запікати від 1,5 до 4 годин, залежно від розмірів птиці. 1 годину за температури 200°С, надалі вогонь зменшити, накрити всю індичку пекарським папером і залишити в духовці ще на 2 години. Час запікання індички визначають за вагою: на кожен кілограм потрібно 40 хвилин, потім ще 20 хвилин.

Десерт із печених яблук із заварним кремом

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Новорічний десерт це не обов'язково кекс або штолен, можна подати до столу легкий та ефектний десерт із печених яблук за рецептом Світлани Матющенко.

Інгредієнти:

для яблучного пюре: 3 яблука 1 столова ложка цукру мелена кориця

для заварного крему: 0,5 л молока 150 г цукру 4 жовтки 50 г борошна 1 чайна ложка ванільного цукру



Приготування

Яблука вимити і видалити серцевину, не прорізаючи наскрізь плоди. У поглиблення, що вийшло, покласти по 1 чайній ложці цукру і запікати близько 30 хвилин за 200°С.

З остиглих яблук зняти шкірку і розтерти в однорідне пюре, приправивши його меленою корицею.

Жовтки розтерти з додаванням цукру та ванільного цукру до повного їх розчинення, після чого додати борошно та ретельного перемішати, щоб не залишилося грудочок.

Молоко довести до кипіння, додати підготовлені жовтки та варити, постійно заважаючи, на слабкому вогні до загусання.

У креманки або розетки викласти яблучне пюре, а поверх нього — заварний крем, що остигнув.

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